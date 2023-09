Guam giành điểm đầu tiên ở giải U23 châu Á

Phú ThọBàn thắng ở phút 88 giúp Guam cầm hòa Singapore 1-1, qua đó có điểm số đầu tiên tại giải U23 châu Á 2023.

Cầu thủ Guam (áo đen) cố giành bóng từ thủ môn Singapore sau khi ghi bàn gỡ hoà ở phút 88. Ảnh: Hiếu Lương

Trên sân Việt Trì chiều nay, Singapore kiểm soát thế trận, tạo ra nhiều đợt tấn công nhưng phải đến phút 62 mới có cơ hội rõ ràng. Tiền đạo Zikos Vasileios bị thủ môn John-Michael Guidroz phạm lỗi trong vòng cấm, giúp Singapore hưởng phạt đền. Trên chấm 11m, Farhan Zulkifli sút chính xác mở tỷ số.

Singapore chủ động chơi chậm bảo toàn tỷ số nhưng năm phút cuối Guam bất ngờ tạo ra những cơ hội ăn bàn. Phút 88, từ quả ném biên cánh trái, Quincy Walker đánh đầu nối chuyền vào vòng cấm giúp Riki Meyar bay người đánh đầu gỡ hoà. 1-1 cũng là tỷ số chung cuộc.

Đây là bàn và điểm số đầu tiên của Guam trong lần đầu tiên dự vòng loại U23 châu Á. Các cầu thủ và ban huấn luyện ăn mừng cuồng nhiệt với thành quả đạt được.

Singapore (áo đỏ) mất chiến thắng đầu tay trước Guam ở những phút cuối. Ảnh: Hiếu Lương

HLV Dominic Gadia đánh giá trận hoà chứa nhiều ý nghĩa và là thành quả từ sự chăm chỉ làm việc. Ở cuộc họp trước trận, nhà cầm quân 35 tuổi nói với các cầu thủ phải có niềm tin vào chiến thắng và ghi bàn.

"Chúng tôi không đến đây để dạo chơi", ông nói ở họp báo sau trận đấu trên sân Việt Trì. "Cả đội cần tiếp tục làm việc, học hỏi hơn nữa để trở thành người chiến thắng".

Sau hai lượt trận, Guam có cùng một điểm như Singapore nhưng xếp cuối bảng C do kém hiệu số bàn thắng bại (-6 so với -3). Kết quả này cũng mở ra cơ hội cho Việt Nam hoặc Yemen giành vé vượt qua vòng loại sớm một vòng đấu. Nếu thắng ở trận đấu muộn, thầy trò HLV Philippe Troussier đối đầu Yemen - đội cùng có ba điểm nhưng đứng sau do kém hiệu số.

Hiếu Lương