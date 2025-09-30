Gu thời trang tối giản của mỹ nhân 'Anh hùng xạ điêu'

Diễn viên khoe sắc vóc tuổi 50 tại chương trình thời trang giữa tháng 9. Năm nay, cô thường xuyên xuất hiện ở các lễ trao giải, sự kiện giải trí. Theo Sina, người đẹp lưu dấu ấn với nét mảnh mai, trang phục hướng đến sự tối giản.
Tưởng Cần Cần yêu thích váy áo ôm dáng màu đen, tạo điểm nhấn bằng nữ trang.
Diễn viên trong thiết kế cảm hứng váy cổ điển.
Những năm gần đây, Tưởng Cần Cần đóng các phim điện ảnh, truyền hình Độc nhất vô nhị, Thảo mộc nhân gian, Đương gia chủ mẫu.
Tưởng Cần Cần tại Liên hoan phim Tokyo, Nhật Bản cuối năm ngoái.
Người đẹp sinh năm 1975, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Nỗi lòng thấu trời xanh, Bán sanh duyên, Nữ hiệp sĩ tóc trắng (tên khác: Bạch phát ma nữ), Anh hùng xạ điêu 2003 (vai Mục Niệm Từ). Nhà văn Quỳnh Dao từng đặt cho diễn viên nghệ danh Thủy Linh vì cô "trong như nước, đẹp như mộng".
Vẻ đẹp Tưởng Cần Cần ở các phim cổ trang. Video: Bilibili
Trang Elle nhận xét Tưởng Cần Cần toát khí chất thanh lịch, nhã nhặn. Cô thường chọn trang phục kín đáo song làm nổi bật vóc dáng nhờ các chi tiết như thắt lưng, xẻ chân váy.
Cô tôn chiều cao khi phối quần Âu dài quá gót chân.
Tưởng Cần Cần cho biết thích phối quần jeans với blazer vì tạo cảm giác thoải mái mà vẫn lịch sự.
Khi dự sự kiện, cô hầu như chỉ chọn trang phục đơn sắc, màu trung tính.
Với chiều cao 1,66 m, Tưởng Cần Cần duy trì cân nặng khoảng 50 kg.
Diễn viên phối trang phục mang hơi thở cổ điển dự sự kiện phim năm 2024.
Người đẹp tôn dáng với mẫu đầm khoét ngực. Theo Vogue, Tưởng Cần Cần chạy bộ 5 km mỗi ngày để rèn thể lực, vóc dáng, cô còn tập pilates.
Diễn viên hạn chế thực phẩm chứa nhiều đường, ăn đủ dưỡng chất, không kiêng khem quá mức. Người đẹp cho biết không có ý định phẫu thuật thẩm mỹ để trẻ hóa, cô đón nhận tuổi tác, nếp nhăn đến tự nhiên.
Tưởng Cần Cần kết hôn với đạo diễn kiêm diễn viên Trần Kiến Bân 14 năm, có hai con trai.
Như Anh
Ảnh: Sina