Gu thời trang tối giản của mỹ nhân 'Anh hùng xạ điêu'

Tưởng Cần Cần tại Liên hoan phim Tokyo, Nhật Bản cuối năm ngoái.

Người đẹp sinh năm 1975, nổi tiếng với nhiều tác phẩm như Nỗi lòng thấu trời xanh, Bán sanh duyên, Nữ hiệp sĩ tóc trắng (tên khác: Bạch phát ma nữ), Anh hùng xạ điêu 2003 (vai Mục Niệm Từ). Nhà văn Quỳnh Dao từng đặt cho diễn viên nghệ danh Thủy Linh vì cô "trong như nước, đẹp như mộng".