Gu thời trang phá cách của con gái Mỹ Linh

Mỹ Anh sinh năm 2002, là con út của ca sĩ Mỹ Linh và nhạc sĩ Anh Quân. Cô thích hát từ bé, thỉnh thoảng đăng các video cover các hit nhạc Việt. Năm 2014, cô và mẹ song ca bài Đưa cơm cho mẹ đi cày (Hàn Ngọc Bích sáng tác) trong chương trình Giai điệu tự hào. Từ đó, cô thường xuyên cùng mẹ ca hát trên các sân khấu lớn.

Cô từng ra album nhạc thiếu nhi Bài hát cho Bi (2016) cùng loạt đĩa đơn: Got You, Lời cảm ơn, Mashup Công chúa bong bóng x Cô gái Trung Hoa (The Heros Version), Nhìn những mùa thu đi, Mỗi khi anh nhìn em.