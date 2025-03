Gu thời trang gợi cảm của nữ triệu phú Philippines

Heart Evangelista sinh năm 1985 tại Philippines, mang biệt danh "Nữ hoàng showbiz", là diễn viên, họa sĩ, host cho nhiều chương trình truyền hình. Cô từng tổ chức nhiều triển lãm tranh, trong đó có I am Love Marie: The Art and Works of Love Marie Ongpauco, In Full Bloom.