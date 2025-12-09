Gu thời trang dự tiệc cưới của Tăng Thanh Hà

Dự ngày vui của họ hàng bên nhà chồng ở Philippines giữa năm 2024, Tăng Thanh Hà chọn áo dài phom dáng suông phong cách của nhiều thập niên về trước, trong khi ông xã Louis Nguyễn diện trang phục áo truyền thống.

Trang phục làm từ chất liệu lụa tơ tằm in họa tiết, phối sắc nâu và vàng, tạo tổng thể trang nhã. Cô đeo kính râm phong cách retro, xách túi Salvatore Ferragamo giá khoảng 45 triệu đồng.