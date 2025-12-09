Gu thời trang dự tiệc cưới của Tăng Thanh Hà

Mỹ nhân hút sự quan tâm của công chúng khi dự tiệc cưới em chồng - fashionista Tiên Nguyễn, tối 7/12 ở TP HCM. Tăng Thanh Hà diện đầm đỏ bordeaux tôn vai trần. Cô tiết chế trang sức, búi gọn gàng tôn đường nét thanh tú trên gương mặt. Để kiểu tóc bớt đơn điệu, người đẹp đánh phồng phía sau, còn phần sát gáy biến tấu với các nút thắt. Ảnh:Quỳnh Trần
Người đẹp trang điểm tông nâu trầm do một chuyên gia là bạn thân lâu năm thực hiện. Nhan sắc Tăng Thanh Hà ở tuổi 39 trở thành chủ đề hot, nhận lượt thảo luận lớn trên các diễn đàn.
Sáng cùng ngày khi dự lễ gia tiên và rước dâu, Tăng Thanh Hà và ông xã - doanh nhân Louis Nguyễn - diện áo dài đồng điệu. Video: Hoàng Dung
Dự ngày vui của họ hàng bên nhà chồng ở Philippines giữa năm 2024, Tăng Thanh Hà chọn áo dài phom dáng suông phong cách của nhiều thập niên về trước, trong khi ông xã Louis Nguyễn diện trang phục áo truyền thống.
Trang phục làm từ chất liệu lụa tơ tằm in họa tiết, phối sắc nâu và vàng, tạo tổng thể trang nhã. Cô đeo kính râm phong cách retro, xách túi Salvatore Ferragamo giá khoảng 45 triệu đồng.
Đầm dây voan xếp lớp, gam màu pastel là lựa chọn yêu thích của Tăng Thanh Hà (thứ ba từ trái sang) tại buổi tiệc ngoài trời hồi đầu năm cùng hội bạn. Mẫu đầm thuộc một thương hiệu có giá khoảng ba triệu đồng.
Diễn viên chọn váy dáng maxi phù hợp với không gian biển hồi năm 2024. Tại đây, cô hội ngộ Hoa hậu Phương Khánh (trái), Băng Di (thứ hai từ phải sang).
Tăng Thanh Hà dự lễ cưới của Linh Rin - Phillip Nguyễn hồi tháng 3/2023 với đầm hồng tro, chất liệu voan. Chi tiết trễ vai giúp diễn viên tôn bờ vai thanh mảnh và phần xương quai xanh.
Tại bữa tiệc khác, mỹ nhân diện váy bất đối xứng của nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường với chi tiết hoa nhấn ở eo. Khoảng hở được nữ diễn viên tiết chế để không lấn át cô dâu.
Vốn theo đuổi gu thời trang tối giản nên các lựa chọn của người đẹp thường không quá cầu kỳ nhưng vẫn tạo hiệu ứng thẩm mỹ. Dự đám cưới Kathy Uyên ở Đà Lạt, Tăng Thanh Hà diện phong cách cổ điển, gam màu cam đất, chất liệu lụa suông.
Để giữ ấm, người đẹp khoác thêm áo choàng lông khi chụp ảnh cùng diễn viên Băng Di.
Tăng Thanh Hà mặc đồng điệu với chồng khi dự tiệc cưới một người bạn ở Phú Quốc. Cô diện đầm lụa suông của local brand theo phong cách bay bổng. Người đẹp phối trang phục với túi xách Balmain màu chocolate.
Diễn viên tạo dáng với kiểu váy màu vàng mơ khi dự tiệc cưới của một người bạn. Cô hoàn thiện set đồ với túi cói, kính râm đồng điệu màu sắc.
Tân Cao
Ảnh: Nhân vật cung cấp