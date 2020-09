Gu thời trang của ái nữ nhà Trump

Khi đến thăm Tu viện Westminster (Anh) tháng 6/2019, cô chọn trang phục đơn sắc của Alessandra Rich - nhà thiết kế thường may quần áo cho hoàng gia Anh. Chân váy midi xếp ly của Ivanka có giá 1.081 USD, trong khi chiếc áo sơ mi peplum khoảng 1.972 USD. Cô tạo điểm nhấn bằng mũ trùm đầu và thắt lưng trắng đồng điệu. Ảnh: Mega.

Ivanka Trump sinh năm 1981 tại New York, là con gái của Trump với vợ đầu - Ivana Zelníčková. Người đẹp cao 1,8 m nằm trong danh sách 100 phụ nữ quyến rũ nhất thế giới do tạp chí Maxim bình chọn năm 2007. Năm 2009, Ivanka kết hôn với Jared Kushner, con trai một nhà bất động sản New York, sinh ba con (một gái, hai trai).