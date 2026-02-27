Gu mặc tôn eo của nữ chính 'Thỏ ơi'

Cô tên thật Nguyễn Hoàng Lan, quê Đà Nẵng. LyLy vào TP HCM lập nghiệp từ năm 2016, mưu sinh bằng công việc biểu diễn ở các quán cà phê. Năm 2018, cô được công chúng biết đến nhiều sau tham gia chương trình Sing My Song. Thành công của hit 24h với hơn 185 triệu lượt xem trên YouTube giúp LyLy đến gần hơn với công chúng. Các sáng tác như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (Amee thể hiện), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) giúp LyLy chứng tỏ sự đa năng trong âm nhạc. Năm 2024 và 2025, LyLy gây chú ý khi lần lượt tham gia show Our Song, Em xinh say hi.