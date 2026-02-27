Gu mặc tôn eo của nữ chính 'Thỏ ơi'

Video LyLy mặc trang phục đời thường khoe vòng eo "con kiến" khi dạo chơi đầu năm hút năm triệu view trên TikTok.
Cô gây chú ý khi đóng Hải Linh - host một talkshow chuyện đời tư - trong Thỏ ơi (đạo diễn Trấn Thành), phim lập kỷ lục doanh thu dịp Tết Bính Ngọ với hơn 300 tỷ đồng sau hai tuần ra rạp. Đây cũng là dự án điện ảnh đầu tiên LyLy tham gia sau 10 năm gia nhập làng giải trí.
Giọng ca trẻ có gương mặt sáng, hình thể cân đối.
Giọng ca trẻ có gương mặt sáng, hình thể cân đối.
Nhiều năm trong showbiz, LyLy xây dựng hình ảnh tươi trẻ với gu mặc phù hợp lứa tuổi.
Nhiều năm trong showbiz, LyLy xây dựng hình ảnh tươi trẻ với gu mặc phù hợp lứa tuổi.
Cô có bộ sưu tập crop top phối chân váy hoặc quần ống rộng khi dạo phố hoặc đi cà phê với bạn bè.
Cô có bộ sưu tập crop top phối chân váy hoặc quần ống rộng khi dạo phố hoặc đi cà phê với bạn bè.
Ca sĩ thích váy áo đơn sắc, tiết chế phụ kiện. Trang phục tông đen được cô tận dụng tạo hiệu ứng thị giác, làm nổi bật vòng hai.
Ca sĩ thích váy áo đơn sắc, tiết chế phụ kiện. Trang phục tông đen được cô tận dụng tạo hiệu ứng thị giác, làm nổi bật vòng hai.
Thiết kế với chi tiết cut-out nhẹ ở eo được cô ưu ái, giúp tạo điểm nhấn mà không phản cảm.
Thiết kế với chi tiết cut-out nhẹ ở eo được cô ưu ái, giúp tạo điểm nhấn mà không phản cảm.
Phối trang phục theo phong cách nữ sinh hay đường phố, LyLy luôn gây chú ý với vòng eo phẳng lỳ.
Phối trang phục theo phong cách nữ sinh hay đường phố, LyLy luôn gây chú ý với vòng eo phẳng lỳ.
Ca sĩ thường chọn các phụ kiện đi kèm gồm giày thể thao, mũ lưỡi trai, khăn hoặc mắt kính.
Ca sĩ thường chọn các phụ kiện đi kèm gồm giày thể thao, mũ lưỡi trai, khăn hoặc mắt kính.
Tham gia tổng duyệt concert, LyLy diện bra-top kết hợp váy hoặc quần denim dáng rộng.
Tham gia tổng duyệt concert, LyLy diện bra-top kết hợp váy hoặc quần denim dáng rộng.
Hậu trường các buổi tập nhạc cho show của LyLy.
Ca sĩ mặc thoải mái trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
Ca sĩ mặc thoải mái trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước.
Cô mặc năng động nhảy theo nhạc.
LyLy tạo dáng với trang phục thể thao. Ca sĩ gắn bó với các môn chạy bộ, gym, cầu lông để có hình thể săn chắc.
LyLy tạo dáng với trang phục thể thao. Ca sĩ gắn bó với các môn chạy bộ, gym, cầu lông để có hình thể săn chắc.
Diện mạo phá cách của LyLy trong loạt ảnh đầu năm.
Cô tên thật Nguyễn Hoàng Lan, quê Đà Nẵng. LyLy vào TP HCM lập nghiệp từ năm 2016, mưu sinh bằng công việc biểu diễn ở các quán cà phê. Năm 2018, cô được công chúng biết đến nhiều sau tham gia chương trình Sing My Song. Thành công của hit 24h với hơn 185 triệu lượt xem trên YouTube giúp LyLy đến gần hơn với công chúng. Các sáng tác như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (Amee thể hiện), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) giúp LyLy chứng tỏ sự đa năng trong âm nhạc. Năm 2024 và 2025, LyLy gây chú ý khi lần lượt tham gia show Our Song, Em xinh say hi.
Cô tên thật Nguyễn Hoàng Lan, quê Đà Nẵng. LyLy vào TP HCM lập nghiệp từ năm 2016, mưu sinh bằng công việc biểu diễn ở các quán cà phê. Năm 2018, cô được công chúng biết đến nhiều sau tham gia chương trình Sing My Song. Thành công của hit 24h với hơn 185 triệu lượt xem trên YouTube giúp LyLy đến gần hơn với công chúng. Các sáng tác như Anh nhà ở đâu thế, Đen đá không đường (Amee thể hiện), Không sao mà em đây rồi (Suni Hạ Linh) giúp LyLy chứng tỏ sự đa năng trong âm nhạc. Năm 2024 và 2025, LyLy gây chú ý khi lần lượt tham gia show Our Song, Em xinh say hi.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp