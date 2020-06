Gu mặc tôn chiều cao của Choi Ji Woo

Trong sự kiện ra mắt phim của đài tvN, cô được truyền thông Hàn khen "ngầu" với set đồ nam tính của hãng thời trang xa xỉ Thom Browne gồm: suit hai màu, sơ mi trắng, quần ống rộng và cà vạt đồng điệu. Diễn viên cho biết chuộng các thiết kế của thương hiệu đến từ New York vì loạt suits có thể dùng được cho cả nam lẫn nữ, may đo thủ công, cổ điển mà sáng tạo.

Diễn viên đến New York với set đồ của thương hiệu DVF gồm túi xách, áo len cổ lọ, quần denim bó sát, boots cao gót, kính mát và trench coat họa tiết da trăn. DVF do nhà thiết kế Diane von Fürstenberg sáng lập năm 1972, được nhiều tín đồ thời trang ưa chuộng vì cá tính.

