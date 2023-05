Gu mặc thanh lịch của Keanu Reeves và bạn gái

Đời thường, họ vẫn phối trang phục tươm tất mỗi khi có việc lên phố. Hồi tháng 7/2022, cặp sao nắm tay nhau bước ra ngoài khi đang trên đường đến xem buổi biểu diễn của American Buffalo tại Nhà hát Circle in the Square, New York. Alexandra diện đầm lụa tối giản, phối phụ kiện tông nâu gồm túi xô và sandals bệt nạm đinh. Ảnh: HC