Gu mặc táo bạo của Katy Perry

Tối 25/10, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi xem cabaret show (chương trình tạp kỹ kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật) tại hộp đêm Crazy House Paris nhân sinh nhật ca sĩ. Người đẹp 41 tuổi diện váy bodycon hở lưng, xẻ cổ sâu, nắm tay bạn trai trước đám đông, công khai hẹn hò. Video: TMZ
Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11.
Hai năm nay, Katy Perry xây dựng phong cách táo bạo trên sân khấu, các sản phẩm âm nhạc, thảm đỏ, đời thường và các buổi chụp hình thời trang. Trang phục của cô kết hợp giữa cắt xẻ gợi cảm và cấu trúc phá cách, được Vogue khen đẹp. Trước đây, ca sĩ nhiều lần mặc hở nhưng bị chê kém sang, thiếu chất thời trang.
Tại một lễ trao giải tháng 4 ở Santa Monica, ca sĩ tôn đường cong với đầm cut-out sequin dòng Haute Couture của Gaurav Gupta mang hơi thở disco. Perry kết hợp mũ đội đầu cùng tông và kiểu tóc gợn sóng cổ điển những năm 1920. Vogue nhận xét diện mạo của cô vừa mang hơi hướng tương lai vừa cổ điển đậm chất Hollywood. Ảnh: Celebmafia
Khi tới xem show Haute Couture Thu Đông 2024 của Balenciaga, cô chỉ mặc áo khoác lông và pantashoes (tất liền quần) rách theo phong cách punk. Ảnh: WWD
Giọng ca Firework tham dự 2024 iHeartRadio Music Awards ở Los Angeles trong bộ váy lưới kèm mốt khoe nội y. Vogue nhận xét Perry "lột xác" phong cách khi trở lại làng nhạc năm ngoái sau thời gian sinh con và xây dựng tổ ấm với bạn trai cũ - tài tử Orlando Bloom. Nhờ stylist Tatiana Waterford tư vấn, các bộ cánh của cô toát lên vẻ tươi mới so với trước. Ảnh: AFP
Năm 2024, trong buổi tiệc ra mắt album 143, cô diện bộ đồ họa tiết da rắn, kết hợp phong cách Y2K và hiện đại. Cô còn theo đuổi mốt khoe cạp quần nội y. Ảnh: Celebmafia
Ngoài những thiết kế cắt xẻ, cô thường xuyên chọn trang phục lạ mắt. Tháng 1, tại sự kiện Gala Des Pieces Jaunes, ca sĩ diện váy phong cách vị lai của Jeanne Friot được tạo nên từ nhiều thắt lưng metallic, kết hợp bốt kim loại. Đôi hoa tai nhọn của MAM là điểm nhấn cho bộ đồ mang hơi thở punk. Ảnh: Instagram Katy Perry
Katy Perry từng gây chú ý ở Tuần lễ thời trang Paris với bộ đầm dài 183 m. Phần đuôi in lời bài hát mới Woman's World. Thiết kế được Balenciaga chỉnh sửa từ bản gốc trong bộ sưu tập Pre-Fall 2024. Vogue đánh giá ca sĩ có cách quảng bá sản phẩm thông minh. Video: The Hollywood Fix
Là khách VIP của show Xuân Hè 2025 của Balenciaga, người đẹp diện váy quây ngực màu đen được tạo nên từ những mảnh ghép của túi hành lý với nhiều khóa kéo, ngăn đựng đồ, quai xách. Ảnh: Backgrid
Tại lễ hội Coachella 2024, Perry mặc áo phông in hình bikini theo phong cách đánh lừa thị giác. Ảnh: Pinterest
Cùng năm, cô xuất hiện trên đường phố London với bộ váy chắp vá của Balenciaga, kính râm Bossy Mask và túi xách hobo. Ảnh: Celebmafia
Năm 2019, Katy Perry từng gây sốt ở Met Gala 2019 bằng bộ váy đèn chùm do Jeremy Scott thiết kế. Trên trang cá nhân, Scott nói về bộ đầm: "Tôi muốn làm một thứ gì đó trông giàu có, cổ kính và sang trọng. Vì thế, váy đèn chùm ra đời. Đó là thứ hoàn hảo dành cho Katy mà không ai mặc được". Theo Vogue, ca sĩ chỉ kịp thử váy một lần trước sự kiện. Video: NBC
