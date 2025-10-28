Gu mặc táo bạo của Katy Perry

Katy Perry và cựu thủ tướng Canada công khai hẹn hò

Tối 25/10, Katy Perry và cựu Thủ tướng Canada Justin Trudeau đi xem cabaret show (chương trình tạp kỹ kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật) tại hộp đêm Crazy House Paris nhân sinh nhật ca sĩ. Người đẹp 41 tuổi diện váy bodycon hở lưng, xẻ cổ sâu, nắm tay bạn trai trước đám đông, công khai hẹn hò. Video: TMZ

Katy Perry, 41 tuổi, là ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ, một trong những biểu tượng nhạc pop thập niên 2010. Cô có nhiều bản hit như Dark Horse, Roar, Bon Appétit, Firework, Last Friday Night, Hot N Cold. Cô đang thực hiện chuyến lưu diễn Lifetimes, kéo dài từ tháng 4 đến tháng 11.