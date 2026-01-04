Gu mặc sánh đôi của vợ chồng 'Sao đẹp nhất Philippines'

Theo Philippine Entertainment Portal, gia đình Marian Rivera - Dingdong Dantes được xem là hôn nhân kiểu mẫu của làng giải trí Philippines: có hai con đủ nếp lẫn tẻ, không scandal hay chiêu trò, ứng xử văn hóa. Cặp sao vừa kỷ niệm 11 năm cưới hôm 31/12. Mừng dịp đặc biệt và đón năm 2026, họ rủ bạn bè, người thân nghỉ dưỡng ở El Nido (đảo Palawan, Philippines). Ở video đăng trên trang cá nhân, cả hai diện đồ ngủ, cụng ly và ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Tài tử Dingdong Dantes nói biết ơn vì hơn thập niên qua, Marian Rivera luôn là "người vợ tuyệt vời, người mẹ mẫu mực".
Tại sự kiện điện ảnh ở thủ đô Manila, Philippines, Dingdong Dantes lăng xê kiểu mặc lịch sự, còn vợ anh được ví như "nữ thần" với đầm của nhà thiết kế Trà Linh, Việt Trinh.
Ở tiệc mừng Giáng sinh 2025, Marian Rivera tôn vai trần với đầm quây họa tiết hoa của nhà mốt Posse. Tài tử Dingdong Dantes trông phóng khoáng khi kết hợp sơ mi hoa văn động vật, thiên nhiên, quần kaki và mũ cowboy chất liệu cói.
Nhiều fan khen vợ chồng sao tương xứng diện mạo, phong cách khi dự sự kiện của một thương hiệu nội địa. Tài tử Dingdong Dantes chọn phong cách smart casual với polo, quần tây và giày da. Mỹ nhân Marian Rivera tăng nét trẻ trung qua kiểu phối áo, váy đồng điệu trung tính, dép xỏ ngón.
Mỗi lần xuất hiện, phong cách vợ chồng sao luôn được bàn luận tích cực, vào top tìm kiếm tại các diễn đàn, mạng xã hội Philippines. Nhiều năm nay, Dingdong Dantes nổi tiếng yêu chiều vợ con.
Vợ chồng sao gây cười với video sửa soạn dự tiệc, được hai con hỗ trợ tìm giày dép.
Hiện Marian Rivera làm đại sứ hình ảnh cho ít nhất 30 nhãn hàng, theo Gmanetwork. Minh tinh cũng là một trong số ít sao U40 kiếm bộn tiền nhờ quảng bá sản phẩm trên Instagram cá nhân.
Cặp sao tình tứ ở hậu trường sự kiện phim ảnh. Marian Rivera mix-match bra với "cây" jeans. Tương tự, chồng cô diện áo thun, quần jeans và áo khoác đồng điệu.
Cặp sao chọn phong cách đơn giản, trung tính khi nghỉ dưỡng hoang mạc. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Marian Rivera nói dù bận rộn công việc, cô vẫn cố gắng dành thời gian chăm sóc gia đình, vào bếp nấu món ngon, chứng kiến từng bước trưởng thành của con.
Cặp sao bén duyên từ năm 2010, nhiều lần đóng tình nhân trên màn ảnh gồm Vũ điệu hoang dã, Chuyện tình nàng tiên cá, Chân trời có em... Marian Rivera - Dingdong Dantes kết hôn tháng 12/2014, có con gái 10 tuổi và con trai hơn năm tuổi.
Marian Rivera 42 tuổi, có bố gốc Tây Ban Nha và mẹ Philippines. Cô khởi nghiệp người mẫu, gặt hái thành công khi lấn sân diễn xuất. Thập niên 2000, 2010, cô nhiều lần thắng bình chọn "Mỹ nhân đẹp nhất Philippines".
Dingdong Dantes hơn vợ 4 tuổi, ra mắt làng giải trí từ năm 1996. Anh ghi dấu ấn với loạt vai chính trong Chuyện tình nàng tiên cá, Vũ điệu hoang dã, Trái tim mùa thu bản Philippines, Thiên đường vắng em (remake Nấc thang lên thiên đường của Hàn Quốc), Hai người vợ, Người tình bí ẩn... Hiện anh là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim.
Như Anh
Ảnh: Instagram Marianrivera, Studio 24c