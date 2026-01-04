Gu mặc sánh đôi của vợ chồng 'Sao đẹp nhất Philippines'

Vợ chồng 'Sao đẹp nhất Philippines' kỷ niệm 11 năm cưới

Theo Philippine Entertainment Portal, gia đình Marian Rivera - Dingdong Dantes được xem là hôn nhân kiểu mẫu của làng giải trí Philippines: có hai con đủ nếp lẫn tẻ, không scandal hay chiêu trò, ứng xử văn hóa. Cặp sao vừa kỷ niệm 11 năm cưới hôm 31/12. Mừng dịp đặc biệt và đón năm 2026, họ rủ bạn bè, người thân nghỉ dưỡng ở El Nido (đảo Palawan, Philippines). Ở video đăng trên trang cá nhân, cả hai diện đồ ngủ, cụng ly và ngắm cảnh sắc thiên nhiên. Tài tử Dingdong Dantes nói biết ơn vì hơn thập niên qua, Marian Rivera luôn là "người vợ tuyệt vời, người mẹ mẫu mực".