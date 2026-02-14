Gu mặc sánh đôi của vợ chồng nghệ sĩ Việt Anh

Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.

Chân Chân 32 tuổi, cũng tham gia sản xuất phim và diễn xuất. Hiện cô quản lý công việc của chồng, giúp ông xây dựng nội dung trên mạng xã hội.