Gu mặc sánh đôi của vợ chồng nghệ sĩ Việt Anh

Tại sự kiện ra mắt phim Thỏ ơi của Trấn Thành hôm 12/2 tại TP HCM, vợ chồng Việt Anh diện đồ đồng điệu.
Nghệ sĩ 70 tuổi chọn áo thun đỏ phối áo khoác đen dáng suông, kết hợp mũ beret cùng tông. Bạn đời ông diện váy đen ôm sát, thiết kế cổ chữ V sâu, nhấn vào đường cắt tối giản. Trang phục không họa tiết, tập trung vào phom dáng và chất liệu, giúp tôn đường cong cơ thể. Ảnh: Quỳnh Trần
Tại sự kiện ra mắt phim Thỏ ơi của Trấn Thành hôm 12/2 tại TP HCM, vợ chồng Việt Anh diện đồ đồng điệu.
Nghệ sĩ 70 tuổi chọn áo thun đỏ phối áo khoác đen dáng suông, kết hợp mũ beret cùng tông. Bạn đời ông diện váy đen ôm sát, thiết kế cổ chữ V sâu, nhấn vào đường cắt tối giản. Trang phục không họa tiết, tập trung vào phom dáng và chất liệu, giúp tôn đường cong cơ thể. Ảnh: Quỳnh Trần
Tại lễ trao giải Mai Vàng 2025, cả hai dự thảm đỏ trong trang phục hài hòa. Ông phối áo polo cùng vest theo phong cách cổ điển, bạn đời diễn viên chọn đầm suông.
Tại lễ trao giải Mai Vàng 2025, cả hai dự thảm đỏ trong trang phục hài hòa. Ông phối áo polo cùng vest theo phong cách cổ điển, bạn đời diễn viên chọn đầm suông.
Họ mặc đồ đôi đón năm mới 2026. Nghệ sĩ Việt Anh cho biết vợ tư vấn ông cách phối trang phục phù hợp cho từng sự kiện, để chỉn chu hơn khi xuất hiện trước công chúng.
Họ mặc đồ đôi đón năm mới 2026. Nghệ sĩ Việt Anh cho biết vợ tư vấn ông cách phối trang phục phù hợp cho từng sự kiện, để chỉn chu hơn khi xuất hiện trước công chúng.
Cả hai diện màu đơn sắc trong một sự kiện. Bà xã 9x của Việt Anh chọn đầm phom suông nhẹ, tập trung vào xử lý bề mặt với các chi tiết hoa nổi 3D. Trong khi đó, ông phối blazer tối màu cùng áo polo hồng.
Cả hai diện màu đơn sắc trong một sự kiện. Bà xã 9x của Việt Anh chọn đầm phom suông nhẹ, tập trung vào xử lý bề mặt với các chi tiết hoa nổi 3D. Trong khi đó, ông phối blazer tối màu cùng áo polo hồng.
Đời thường, đôi uyên ương ưu tiên trang phục thoải mái, trẻ trung. Chân Chân chuộng những thiết kế cắt xẻ phóng khoáng, mang phong cách hiện đại, quyến rũ. Một trong những chiếc áo được cô mặc nhiều dịp là áo quây dáng peplum. Còn nghệ sĩ Việt Anh trung thành áo thun, polo kết hợp quần shorts.
Đời thường, đôi uyên ương ưu tiên trang phục thoải mái, trẻ trung. Chân Chân chuộng những thiết kế cắt xẻ phóng khoáng, mang phong cách hiện đại, quyến rũ. Một trong những chiếc áo được cô mặc nhiều dịp là áo quây dáng peplum. Còn nghệ sĩ Việt Anh trung thành áo thun, polo kết hợp quần shorts.
Cả hai thường mặc những bộ cánh đơn sắc xen kẽ sắc đỏ, xanh dương, xanh lá, cam, tránh xa đồ in họa tiết.
Cả hai thường mặc những bộ cánh đơn sắc xen kẽ sắc đỏ, xanh dương, xanh lá, cam, tránh xa đồ in họa tiết.
Đầu năm ngoái, họ đến Đà Lạt du lịch. Chân Chân phối áo len mỏng bên trong với gilet dáng dài màu be, kết hợp chân váy ngắn xếp ly. NSND Việt Anh diện sweatshirt tông cam cùng quần suông màu kem, mang sneakers trắng.
Đầu năm ngoái, họ đến Đà Lạt du lịch. Chân Chân phối áo len mỏng bên trong với gilet dáng dài màu be, kết hợp chân váy ngắn xếp ly. NSND Việt Anh diện sweatshirt tông cam cùng quần suông màu kem, mang sneakers trắng.
Đôi vợ chồng tình tứ trong một chuyến nghỉ dưỡng. Với diễn viên, ba năm bên nhau, mỗi ngày thêm màu sắc, cuộc sống bớt phần đơn điệu.
Đôi vợ chồng tình tứ trong một chuyến nghỉ dưỡng. Với diễn viên, ba năm bên nhau, mỗi ngày thêm màu sắc, cuộc sống bớt phần đơn điệu.
Họ chọn phong cách đơn giản, trung tính khi đi chơi.
Họ chọn phong cách đơn giản, trung tính khi đi chơi.
Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.
Chân Chân 32 tuổi, cũng tham gia sản xuất phim và diễn xuất. Hiện cô quản lý công việc của chồng, giúp ông xây dựng nội dung trên mạng xã hội.
Nghệ sĩ Việt Anh tên thật Nguyễn Văn Liêm, sinh tại TP HCM, vào nghề từ thập niên 1980. Trong lĩnh vực sân khấu, ông ghi dấu tên tuổi trong nhiều vở kịch như Lôi Vũ, Dạ cổ hoài lang, Đêm họa mi, 41 đóa hồng. Năm 1995, ông góp mặt với vai ông Năm trong vở Dạ cổ hoài lang, đoạt giải Mai Vàng cho hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói. Năm 2001, ông được phong danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, sau đó nhận Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2019.
Chân Chân 32 tuổi, cũng tham gia sản xuất phim và diễn xuất. Hiện cô quản lý công việc của chồng, giúp ông xây dựng nội dung trên mạng xã hội.
Hoàng Dung
Ảnh: Nhân vật cung cấp