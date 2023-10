Gu mặc nữ tính của Thanh Hằng ở tuổi 40

Thanh Hằng diện đầm dáng bồng xòe kiểu babydoll kèm hoa tai hình nơ khi ngồi "ghế nóng" The New Mentor 2023 hồi tháng 8.

Người mẫu 40 tuổi, quê Đà Nẵng, đoạt danh hiệu Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2002, sau đó làm mẫu chuyên nghiệp. Cô từng nhiều lần làm host Vietnam's Next Top Model, huấn luyện viên The Face 2018. Thanh Hằng còn diễn xuất trong phim "Những cô gái chân dài", "Tuyết nhiệt đới", "Mỹ nhân kế", "Mẹ chồng", "Tháng năm rực rỡ", "Chị chị em em". Cô giữ vững phong độ catwalk, là người mẫu thường được các nhà mốt chọn diễn vedette.