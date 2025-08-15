Gu mặc 'không tuổi' của Hiền Thục

Hiền Thục là một trong những sao Việt có gu mặc bất chấp tuổi tác. Ca sĩ cho biết trang phục năng động giúp tinh thần cô phấn chấn, nhiều năng lượng hơn. Người đẹp thử nghiệm nhiều phong cách để khiến bản thân tươi mới mỗi ngày.

Trong sự kiện ra mắt sách tháng 5, cô chọn đầm voan xếp bèo phong cách tiểu thư - thiết kế thường được các nữ sinh lựa chọn.