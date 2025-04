Gu mặc hút mắt của tay đua F1 Lewis Hamilton

Hôm 16/4, Vogue công bố ấn phẩm Met Gala dành cho tháng 5, trong đó Lewis Hamilton được mời lên trang bìa. Anh là một trong năm host của sự kiện thời trang lớn nhất thế giới năm nay, bên Colman Domingo, A$AP Rocky, Pharrell Williams và Anna Wintour.

Met Gala 2025 sẽ diễn ra ngày 5/5 với chủ đề thảm đỏ Superfine: Tailoring Black Style (Nghệ thuật may đo của người da màu) lấy cảm hứng từ phong cách ăn mặc đặc trưng của quý ông da đen từ thế kỷ 18 đến nay. Trong khi đó, hoạt động triển lãm được lấy cảm hứng từ cuốn Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporaic Identity của Monica Miller.