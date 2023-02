Gu mặc gợi cảm khi mang bầu của Phương Trinh Jolie

Phong cách đời thường của Phương Trinh Jolie.

Cô tên thật Nguyễn Ngọc Phương Trinh, sinh năm 1988, quê An Giang. Ca sĩ từng phát hành các MV "Nếu yêu thương là chuyện một người", "Yêu đi", "Nobody Like You"... Ngoài ca hát, Phương Trinh Jolie còn lấn sân phim ảnh ở các phim "Bò cạp tím", "Mẹ chồng nàng dâu", "Hoa phù dung", "Kẻ thù giấu mặt", "Gia đình là số một"... Đầu năm 2022, Phương Trinh Jolie kết hôn cùng Lý Bình, kém cô bốn tuổi.