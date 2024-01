Gu mặc gợi cảm của Hương Giang

Hoa hậu chuyển giới cạnh tranh giải thưởng "Mỹ nhân của năm" cùng Chi Pu, Thùy Tiên, Lê Hoàng Phương, Khả Ngân, hiện xếp thứ tư về lượt bình chọn của khán giả. Kết quả cuối cùng còn dựa vào số điểm của hội đồng giám khảo, sẽ công bố tại gala Ngôi sao của năm 2023, ngày 6/1 ở TP HCM. Năm 2023, chương trình "The New Mentor" (Người mẫu toàn năng) do Hương Giang và Dược sĩ Tiến sản xuất thể hiện sự đa dạng và đam mê của cô trong nhiều lĩnh vực nghệ thuật. Cô còn gây chú ý về gu thời trang với vai trò mentor (cố vấn) cũng như xuất hiện trên thảm đỏ các sự kiện giải trí.