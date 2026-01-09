Gu mặc gợi cảm của bạn gái diễn viên Quang Minh

Khánh Chi và Quang Minh công khai tình cảm tháng 11/2024 - thời điểm cả hai đón con trai đầu lòng. Cô yêu thích thời trang và các hoạt động nghệ thuật, hiện tập trung kinh doanh.

Quang Minh quê tại Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), từng là kép của đoàn Kim Cương, Bông Hồng những năm cuối 1980. Anh sang Mỹ định cư khoảng năm 1990 và theo đuổi nghề diễn viên, lồng tiếng. Quang Minh cùng vợ cũ - nghệ sĩ Hồng Đào - từng là cặp diễn hài ăn khách hải ngoại trước khi ly hôn năm 2019. Ngoài hoạt động sân khấu, nghệ sĩ từng đóng nhiều phim điện ảnh: Cho em gần anh thêm chút nữa, Em chưa 18, Làm giàu với ma.