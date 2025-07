Gu mặc đời thường của 'Nữ hoàng nước mắt' Choi Ji Woo

Theo News 1, năm nay Ji Woo không nhận phim, dành phần lớn thời gian chăm sóc con gái 5 tuổi. Gần đây cô xuất hiện trong chương trình thực tế Whenever Possible, chia sẻ nhiều về cuộc sống hôn nhân, cách nuôi dạy con.

Ca khúc 'From the Beginning Until Now' trong phim 'Bản tình ca mùa đông'

From the Beginning Until Now - nhạc phim Bản tình ca mùa đông (2002) - do Choi Ji Woo, Bae Yong Joon đóng chính. Video: KBS