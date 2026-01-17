Gu mặc đời thường của hậu vệ Phạm Minh Phúc

Anh tỏa sáng trong trận Việt Nam - UAE tại tứ kết giải U23 châu Á, tối 16/1 ở Arab Saudi. Minh Phúc ghi bàn ở phút 101 trong hiệp phụ, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển.

Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho màn tỏa sáng của hậu vệ. Trên các nền tảng số, thông tin về Minh Phúc nhận lượt yêu thích và chia sẻ lớn. Trong đó các bức ảnh đời thường trẻ trung của cầu thủ gây chú ý. Ảnh: Ted Trần