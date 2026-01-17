Gu mặc đời thường của hậu vệ Phạm Minh Phúc

Anh tỏa sáng trong trận Việt Nam - UAE tại tứ kết giải U23 châu Á, tối 16/1 ở Arab Saudi. Minh Phúc ghi bàn ở phút 101 trong hiệp phụ, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển.
Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho màn tỏa sáng của hậu vệ. Trên các nền tảng số, thông tin về Minh Phúc nhận lượt yêu thích và chia sẻ lớn. Trong đó các bức ảnh đời thường trẻ trung của cầu thủ gây chú ý. Ảnh: Ted Trần
Anh tỏa sáng trong trận Việt Nam - UAE tại tứ kết giải U23 châu Á, tối 16/1 ở Arab Saudi. Minh Phúc ghi bàn ở phút 101 trong hiệp phụ, ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển.
Người hâm mộ dành nhiều lời khen cho màn tỏa sáng của hậu vệ. Trên các nền tảng số, thông tin về Minh Phúc nhận lượt yêu thích và chia sẻ lớn. Trong đó các bức ảnh đời thường trẻ trung của cầu thủ gây chú ý. Ảnh: Ted Trần
Bàn thắng gây bão của Minh Phúc. Video: TV 360
Minh Phúc (trái) và Đình Bắc mừng bàn thắng trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah. Ảnh: AFC
Cầu thủ Minh Phúc, 22 tuổi, quê Hưng Yên. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Công an Hà Nội và được gọi lên đội một từ năm 2024. Ở SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, hậu vệ nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik, giành nhiều suất đá chính và góp phần vào các chiến thắng của tuyển Việt Nam. Anh được đánh giá cao về khả năng tạt bóng, phối hợp đồng đội và nền tảng thể lực.
Minh Phúc (trái) và Đình Bắc mừng bàn thắng trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah. Ảnh: AFC
Cầu thủ Minh Phúc, 22 tuổi, quê Hưng Yên. Anh trưởng thành từ lò đào tạo trẻ Công an Hà Nội và được gọi lên đội một từ năm 2024. Ở SEA Games 33 và vòng chung kết U23 châu Á 2026, hậu vệ nhận được sự tin tưởng của huấn luyện viên Kim Sang-sik, giành nhiều suất đá chính và góp phần vào các chiến thắng của tuyển Việt Nam. Anh được đánh giá cao về khả năng tạt bóng, phối hợp đồng đội và nền tảng thể lực.
Minh Phúc có gương mặt nam tính, góc cạnh, chiều cao 1,72 m.
Minh Phúc có gương mặt nam tính, góc cạnh, chiều cao 1,72 m.
Anh thường chọn trang phục phom rộng, tạo cảm giác thoải mái tại hoạt động đời thường.
Anh thường chọn trang phục phom rộng, tạo cảm giác thoải mái tại hoạt động đời thường.
Hậu vệ thích diện áo khoác hoặc hoodie phối quần thể thao, shorts trong các chuyến du lịch.
Hậu vệ thích diện áo khoác hoặc hoodie phối quần thể thao, shorts trong các chuyến du lịch.
Anh thích polo hơn là kiểu áo thun cổ tròn.
Anh thích polo hơn là kiểu áo thun cổ tròn.
Trang phục họa tiết in hoặc thêu là lựa chọn quen thuộc của Minh Phúc. Anh kết hợp áo dệt tay dài với quần jeans rách theo phong cách bụi trong chuyến đi vào năm 2023.
Trang phục họa tiết in hoặc thêu là lựa chọn quen thuộc của Minh Phúc. Anh kết hợp áo dệt tay dài với quần jeans rách theo phong cách bụi trong chuyến đi vào năm 2023.
Chân sút mặc áo thêu chữ hoặc hình ảnh hoa, lá ở ngực, lưng, phối mắt kính trong chuyến du lịch Sapa cùng gia đình.
Chân sút mặc áo thêu chữ hoặc hình ảnh hoa, lá ở ngực, lưng, phối mắt kính trong chuyến du lịch Sapa cùng gia đình.
Minh Phúc chuộng trang phục đơn sắc, chủ yếu trắng hoặc đen. Anh phối đồ đồng điệu nhiều lớp gồm áo nỉ, khoác len khi tham dự một bữa tiệc.
Minh Phúc chuộng trang phục đơn sắc, chủ yếu trắng hoặc đen. Anh phối đồ đồng điệu nhiều lớp gồm áo nỉ, khoác len khi tham dự một bữa tiệc.
Thời trang đường phố đơn giản của Minh Phúc.
Thời trang đường phố đơn giản của Minh Phúc.
Minh Phúc bên bạn gái Hoàng Lan Anh - TikToker có tiếng, bằng tuổi với hậu vệ. Cô có hơn 3,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, sản xuất nhiều video theo trend (xu hướng), hút lượt xem. Cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh hẹn hò trên trang cá nhân.
Minh Phúc bên bạn gái Hoàng Lan Anh - TikToker có tiếng, bằng tuổi với hậu vệ. Cô có hơn 3,7 triệu người theo dõi trên mạng xã hội, sản xuất nhiều video theo trend (xu hướng), hút lượt xem. Cả hai thoải mái chia sẻ hình ảnh hẹn hò trên trang cá nhân.
Tân Cao
Ảnh: Instagram Phạm Minh Phúc