Gu mặc của tài tử 'Oppenheimer'

Trailer 'Oppenheimer'

Trailer phim Oppenheimer kể về "cha đẻ" bom nguyên tử J. Robert Oppenheimer, Cillian Murphy đóng chính. Video: CGV

Cillian Murphy, 47 tuổi, là diễn viên người Ireland, nổi tiếng với các vai diễn trong The Wind That Shakes the Barley (phim đoạt giải Cành Cọ Vàng Liên hoan phim Cannes năm 2007), Peaky Blinders (2013-2022), A Quiet Place 2 (2020).

Diễn viên từng được đề cử hai giải BAFTA năm 2007 và 2023. Năm 2020, tờ The Irish Times vinh danh Murphy là một trong những diễn viên điện ảnh Ireland vĩ đại nhất.