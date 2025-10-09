Gu mặc của Song Hye Kyo ngày ấy, bây giờ

Trên tạp chí Vogue số tháng 10, diễn viên 44 tuổi diện crop top, váy ngắn, kẻ eyeliner đậm. Có gương mặt đẹp, cô phù hợp với hầu hết phong cách trang điểm.
Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả cho rằng nhan sắc cô không thay đổi qua thời gian. Một người dùng bình luận: "Cô ấy luôn cuốn hút. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của Hye Kyo". Từ một cô gái ăn vận đơn giản, cô trở thành người đẹp được các thương hiệu thời trang săn đón với những bộ đồ đa phong cách.
Song Hye Kyo lần đầu được mời tham dự Met Gala 2023 - sự kiện thời trang lớn nhất thế giới. Cô thể hiện sự táo bạo trong bộ đầm lấy cảm hứng từ đồ ngủ của Fendi. Cô cũng thay đổi kiểu tóc, từ tóc bob đến lob, tết bím, tạo sự mới mẻ.
Video: Instagram Song Hye Kyo
Song Hye Kyo tham gia một buổi phỏng vấn hồi năm 1999. Cô mặc áo ba lỗ và quần jeans, khoe gương mặt tròn trịa ở tuổi 18.
Diễn viên Hàn Quốc gia nhập làng giải trí năm 1996, sau khi giành giải thưởng trong một cuộc thi người mẫu. Năm 18 tuổi, thành công vang dội đến với Hye Kyo, khi cô đóng chính trong Trái tim mùa thu. Năm 2023, cô thắng Nữ diễn viên chính xuất sắc ở Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang, nhờ The Glory. Người đẹp đắt show quảng cáo, là đại sứ của nhiều thương hiệu quốc tế.
Song Hye Kyo trong Trái tim mùa thu. Video: KBS
Cuối thập niên 1990, đầu 2000, Song Hye Kyo theo đuổi phong cách đơn giản, hướng đến vẻ tự nhiên. Cô thường chọn sơ mi, blouse, quần jeans, quần shorts và giày cao gót. Thỉnh thoảng, người đẹp tạo phong cách bằng những chuỗi vòng nhựa hay khuyên tai lớn - kiểu trang sức phổ biến của thời kỳ này.
Tháng 4/2010, Song xuất hiện trong một sự kiện quảng bá phim. Cô được người hâm mộ khen xinh đẹp, tươi mới trong bộ váy đen tay bồng, ăn ý kiểu tóc xoăn nhẹ buộc lệch, tay đeo vòng phối layer. Phong cách thanh lịch với những bộ đầm chữ A ngắn tới gối được diễn viên áp dụng suốt trong những năm 2010.
Phong cách dự sự kiện của người đẹp năm 2011. Ngoài váy công sở chữ A, cô còn thích áo dáng dài kết hợp quần shorts.
Ở những sự kiện lớn, cô cũng ưu tiên dáng đầm chữ A, giúp diễn viên khoe bờ vai và vòng eo nhỏ. Tà dài quét sàn tạo cảm giác người cao ráo hơn.
Phong cách của Song năm 2014 mang chút âm hưởng punk rock kết hợp boho với áo cánh dơi, bốt da lộn.
Song Hye Kyo được cho là cao khoảng 1,58 m. Cô thường chọn giày platform cao 10 cm khi sánh đôi với những tài tử Hàn cao 1,8 m. Khác nhiều ngôi sao có chiều cao khiêm tốn thường chọn giày 20 cm, cô ưu tiên giày có gót cao vừa phải để giữ chắc chân, giúp di chuyển thoải mái và dễ dàng.
Trong những năm 2017, 2018, cô vẫn trung thành với váy midi, váy suit và kiểu tóc chải ngôi giữa hoặc mái bằng.
Năm 2021, Song Hye Kyo "lột xác" phong cách. Cô mặc đồ đa dạng, giảm bớt các chi tiết, tông màu đơn sắc, hướng đến nét tối giản và sang trọng, phù hợp lứa tuổi 40. Khán giả khen cô trông trẻ hơn xưa nhờ ăn mặc hợp xu hướng.
Ảnh: Sina, Chosun, Dispatch