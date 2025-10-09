Gu mặc của Song Hye Kyo ngày ấy, bây giờ

Trên tạp chí Vogue số tháng 10, diễn viên 44 tuổi diện crop top, váy ngắn, kẻ eyeliner đậm. Có gương mặt đẹp, cô phù hợp với hầu hết phong cách trang điểm.

Trên các diễn đàn mạng xã hội Hàn Quốc, khán giả cho rằng nhan sắc cô không thay đổi qua thời gian. Một người dùng bình luận: "Cô ấy luôn cuốn hút. Đây là thời kỳ rực rỡ nhất của Hye Kyo". Từ một cô gái ăn vận đơn giản, cô trở thành người đẹp được các thương hiệu thời trang săn đón với những bộ đồ đa phong cách.