Gu mặc của nữ triệu phú Hong Kong

Tina học Cao đẳng Bates, Đại học Bristol và Fashion Institute of Technology - một trong những trường thời trang nổi tiếng hàng đầu thế giới. Cô từng thực tập ở tạp chí Surface, The Face, Another Magazine và i-D, làm nhiều nghề như tạo mẫu tóc, biên tập viên thời trang tại New York và Hong Kong.