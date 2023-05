Gu mặc của con trai cả Angelina Jolie

Maddox học ngành Hóa sinh tại cao đẳng quốc tế Underwood (trực thuộc đại học Yonsei) ở Hàn Quốc từ tháng 8/2019. Cậu sống tại ký túc xá của trường ở thành phố Incheon. Từ nhỏ đến lớn, Maddox trung thành với phong cách năng động, pha hơi thở của hip hop với màu đen chủ đạo. Khi dự sự kiện, chàng sinh viên 21 tuổi thường chọn blazer hoặc suit để thể hiện vẻ trang trọng, nhưng vẫn giữ được vẻ trẻ trung nhờ kiểu tóc và sneakers.

Tại Liên hoan phim Toronto 2017, Maddox cùng mẹ dự buổi ra mắt phim First they Killed my Father. Anh chọn áo thun dài tay cùng quần thể thao bo gấu, nhấn bằng hai chiếc đai lớn màu trắng. Ảnh: AFP