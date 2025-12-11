Gu mặc của con gái út nghệ sĩ Chiều Xuân

Trước đó một ngày, ở buổi ra mắt phim tại TP HCM, cô chọn váy áo lụa đính hoa 3D. Lần đầu đóng phim, Hồng Khanh cho biết dù đã chuẩn bị kỹ càng, được mẹ và nhiều người trong đoàn hướng dẫn, cô vẫn lo lắng và thiếu tự tin trước máy quay. "Tôi đã cố gắng hết sức có thể để sống trọn vẹn với nhân vật của mình đến phân cảnh cuối cùng", cô nói.