Gu mặc của con gái út nghệ sĩ Chiều Xuân

Hồng Khanh và mẹ - diễn viên Chiều Xuân - đến buổi họp báo ra mắt phim Thế hệ kỳ tích (tên cũ: Bà đừng buồn con) của đạo diễn Hoàng Nam, tối 10/12 ở Hà Nội. Cô diện đầm trễ vai màu tím oải hương kết hợp tông trắng của nhà thiết kế Xuân Lê, phối giày Mary Jane. Trong phim, Hồng Khanh đóng nữ chính, cô hàng xóm tốt bụng của sinh viên Tiến có hoàn cảnh khó khăn.
Trước đó một ngày, ở buổi ra mắt phim tại TP HCM, cô chọn váy áo lụa đính hoa 3D. Lần đầu đóng phim, Hồng Khanh cho biết dù đã chuẩn bị kỹ càng, được mẹ và nhiều người trong đoàn hướng dẫn, cô vẫn lo lắng và thiếu tự tin trước máy quay. "Tôi đã cố gắng hết sức có thể để sống trọn vẹn với nhân vật của mình đến phân cảnh cuối cùng", cô nói.
Hồng Khanh xuất hiện (phút thứ 0:34) trong trailer. Video: CGV
Sinh năm 2004 tại Hà Nội, Hồng Khanh là con gái út của nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân và nghệ sĩ Chiều Xuân. Cô yêu thích hoạt động nghệ thuật giống bố mẹ, khác với chị gái Hồng Mi đam mê kinh doanh. Năm 2019, cô gây chú ý khi tham gia chương trình The Voice Kids, đội Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang. Tháng 11/2020, Hồng Khanh ra mắt MV Thơm làm quà tặng chính mình nhân dịp tròn 16 tuổi.
Hồng Khanh theo đuổi phong cách thời trang nữ tính, gợi cảm. Cô chịu ảnh hưởng của chị gái, thích các thiết kế vintage gợi hoài cổ, nên trông chững chạc so với tuổi.
Ở tuổi 21, cô bắt đầu mặc đa dạng hơn, thử nghiệm thêm phong cách thập niên 1990, Y2K.
Diễn viên thường mặc corset, kết hợp quần jeans ống loe hoặc ống đứng. Cô có nhiều loại áo khoác, như áo boxy da, denim, blazer để tiện thay đổi.
Hồng Khanh thích sưu tầm nhiều món đồ second hand độc lạ, như quần đính ngọc trai, túi nạm đinh tán, phối theo phong cách Y2K. Cô cho biết mỗi món giá vài trăm nghìn đồng, vừa rẻ vừa đẹp, mặc thích hơn so với đồ mua mới hiện nay.
Hai mẹ con mặc đồ giống màu nhau, dạo phố mùa đông Hà Nội. Có chiều cao khiêm tốn 1,55 m, cô sắm bốt và giày cao gót kiểu dáng, màu sắc đa dạng, giúp tôn dáng.
Phong cách nữ sinh được cô thể hiện với váy xếp ly ngắn, áo quây ngực và áo khoác hoodie.
Người đẹp chọn đầm bèo nhún trễ vai, giày cao gót đính đá trong một sự kiện.
Hồng Khanh phối băng đô hồng đồng điệu váy chữ A vintage hình quả dâu theo phong cách của những năm 1950, 1960.
Sao Mai
Ảnh: Nhân vật cung cấp