Gu mặc của Channing Tatum và bạn gái

Channing Tatum, Zoë Kravitz dự sự kiện ở New York

Channing Tatum, Zoë Kravitz giao lưu với người hâm mộ sau khi dự sự kiện của tập đoàn Kering ở New York hồi tháng 9. Video: Backgrid



Channing Tatum, 43 tuổi, là diễn viên kiêm vũ công Mỹ. Anh nổi tiếng với thể loại hài và tình cảm gồm 21 Jump Street, The Vow, Dear John, The Lost City. Zoe Kravitz kém bạn trai chín tuổi, ghi dấu ấn khi đóng Angel Salvadore trong loạt X-Men cũng như vai diễn trong The Batman. Trước khi đến với nhau, cả hai đều một lần đổ vỡ hôn nhân.