Gu mặc của Brooklyn Beckham qua thời gian

Phong cách Brooklyn ở tuổi 15 với mái tóc kiểu pompadour hiện đại. Thân hình gọn gàng, rắn rỏi giúp cậu dễ dàng mặc đẹp nhiều kiểu quần áo. Tại các sự kiện, Brooklyn ưu tiên chọn blazer, suit. Thời điểm này, song song việc học ở trường, cậu trải nghiệm công việc đầu tiên trong đời - nhân viên pha cà phê ở Tây London.

David Beckham từng nói với Huffington Post năm 2013 rằng vợ chồng muốn các con học được giá trị của tiền bạc từ khi còn nhỏ. "Chúng tôi cố gắng làm gương, cho các con thấy tầm quan trọng của việc chăm chỉ. Chăm chỉ là điều tốt nhất bạn có thể thể hiện cho con cái", anh nói. Ảnh: Pinterest