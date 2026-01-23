Gu mặc của Brooklyn Beckham qua thời gian

Hôm 16/1, Brooklyn Beckham chia sẻ ảnh dạo chơi ở một khu chợ nông sản. Anh diện áo phông cảm hứng rock, quần shorts bermuda, đội mũ lưỡi trai và đi dép sục. Từ ngày cưới diễn viên Nicola Peltz năm 2022, anh thường xuyên mặc phong cách này, hướng đến sự thoải mái, phóng khoáng. Ảnh: Instagram Brooklyn Beckham
Brooklyn Beckham chào đời tại một bệnh viện tư ở London ngày 4/3/1999. Là con đầu lòng của ngôi sao David Beckham và Victoria Adams, cậu nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Từ năm 2008, ở tuổi lên chín, Brooklyn bắt đầu được chú ý về thời trang. Cậu thường xuyên xuất hiện cùng mẹ trong những bộ cánh do Victoria lựa chọn, phối kỹ lưỡng theo kiểu tone-sur-tone. Ảnh: Pinterest
Brooklyn gắn bó với áo phông, hoodie, quần jeans, quần lửng, sneakers năm 10 tuổi. Dù giàu có, vợ chồng David hiếm khi sắm hàng hiệu xa xỉ cho con, ưu tiên thiết kế từ các thương hiệu địa phương dòng bình dân hoặc trung cấp. Ảnh: Splash News
Năm 2013, Brooklyn trông chững chạc khi mặc suit, thắt cà vạt ở tuổi dậy thì. Cậu cùng mẹ tham dự lễ trao giải Women Of The Year Awards, đánh dấu sự xuất hiện ở các hoạt động showbiz. Ảnh: Pinterest
Phong cách Brooklyn ở tuổi 15 với mái tóc kiểu pompadour hiện đại. Thân hình gọn gàng, rắn rỏi giúp cậu dễ dàng mặc đẹp nhiều kiểu quần áo. Tại các sự kiện, Brooklyn ưu tiên chọn blazer, suit. Thời điểm này, song song việc học ở trường, cậu trải nghiệm công việc đầu tiên trong đời - nhân viên pha cà phê ở Tây London.
David Beckham từng nói với Huffington Post năm 2013 rằng vợ chồng muốn các con học được giá trị của tiền bạc từ khi còn nhỏ. "Chúng tôi cố gắng làm gương, cho các con thấy tầm quan trọng của việc chăm chỉ. Chăm chỉ là điều tốt nhất bạn có thể thể hiện cho con cái", anh nói. Ảnh: Pinterest
Phong cách Brooklyn năm 17 tuổi mang hơi hướng thanh lịch pha chút nổi loạn. Anh thử nghiệm một số phong cách punk, grunge, rock từ kiểu tóc đến trang phục. Brooklyn thường xuyên làm mẫu ảnh cho Vogue, Interview, L'Uomo Vogue, New York Times, Style, Dazed. Ngoài ra, anh là đại sứ thương hiệu cho một số hãng điện thoại. Ảnh: AKM-GSI
Năm 18 tuổi, Brooklyn đạt chiều cao 1,78 m, được loạt tạp chí thế giới khen ngợi về phong cách thời trang, thường xuyên đứng trong nhóm sao mặc đẹp ở các sự kiện. Ảnh: Wonderland
Con trai David "lột xác" với nhiều phong cách, lúc cổ điển, khi lại bụi bặm. Anh sử dụng mũ, kính mắt, móc khóa, vòng tay, dây chuyền và đồng hồ nhằm tạo vẻ sinh động cho trang phục. Ảnh: Highsnobiety, Backgrid
Năm 2018, Brooklyn định hình lối ăn vận thanh lịch chịu ảnh hưởng của thập niên 1940, 1950. Thời điểm này, anh hẹn hò diễn viên Chloë Grace Moretz. Ảnh: SplashNews
Anh tiếp tục trung thành với lối ăn mặc này trong suốt năm 2019 khi hẹn hò người mẫu Hana Cross. Ảnh: Pinterest
Từ năm 2020 đến nay, Brooklyn chuyển sang phong cách hiện đại và phóng khoáng pha lẫn vẻ tinh nghịch. Anh theo đuổi thú vui chụp ảnh và nấu ăn. Ảnh: Mega
Brooklyn và Nicola Peltz dự Met Gala 2021. Video: Red Cache World
Vợ chồng Brooklyn Beckham và Nicola Peltz đồng điệu phong cách trong chuyến đi chơi năm ngoái. Ảnh: Backgrid
Gia đình Beckham gây chú ý những ngày qua sau khi Brooklyn đăng bài trách bố mẹ có nhiều hành động phá vỡ hạnh phúc của anh và vợ. Phía ông bà Vic-Beck chưa lên tiếng về sự việc.
Sao Mai