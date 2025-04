Gu mặc áo phông đơn sắc của Messi

Ngoài chiếc áo phông trơn, Messi nhiều lần lăng xê thiết kế chui đầu trắng, in loạt biểu tượng gắn liền sự nghiệp huy hoàng của anh. Điển hình, mẫu in chữ G.O.A.T (Greatest of all time) - thuật ngữ chỉ cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời - là biệt danh đồng nghiệp và giới chuyên thường gọi anh. Phiên bản có tám quả bóng vàng (ngoài cùng bên phải) tương ứng với tám chiếc cúp danh giá anh từng nhận - nhiều nhất lịch sử túc cầu.