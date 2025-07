Gu đồ đôi của Vương phi Kate Middleton và con gái

Giữa tháng 6, hai mẹ con vương phi cùng mặc váy xanh ngọc dự Trooping the Colour. Vương phi Kate Middleton mặc váy dài của Catherine Walker, kết hợp mũ rộng vành của Juliette Botterill. Công chúa Charlotte, 10 tuổi, chọn váy thắt nơ với đai lưng trắng đồng điệu giày bệt. Ảnh: Instagram The Prince and Princess of Wales