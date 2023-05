Gu đồ đôi của Diễm My 9x và bạn trai

Diễm My 9x tên đầy đủ là Vũ Phạm Diễm My, 33 tuổi. Nghệ danh "9x" được cô dùng để phân biệt với diễn viên gạo cội Diễm My. Cô đóng phim từ lúc 5 tuổi đến nay.

Bạn trai cô từng học đại học ngành công nghệ ở Australia. Vinh Nguyễn được bạn gái nhận xét có nhiều ưu điểm, nhất là tính kỷ luật, sống hướng về gia đình.