Gu diện trang phục đen của Hoa hậu Yến Nhi

Cô đang theo học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến, TP HCM. Tân hoa hậu được nhận xét có nụ cười thân thiện. Có cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số, ngoài giờ học, cô làm thêm mẫu ảnh để lo tiền ở trọ, chi phí sinh hoạt. Cô cho biết từ nhỏ đã ước mơ trở thành hoa hậu, nên quyết tâm đăng ký đi thi từ năm ngoái.