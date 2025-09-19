Gu diện trang phục đen của Hoa hậu Yến Nhi

Sau đăng quang hôm 14/9, Yến Nhi đang nghỉ ngơi và chuẩn bị các kỹ năng để tham gia Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2025. Sự kiện được tổ chức tại Hội trường MGI ở Bangkok, Thái Lan ngày 18/10.
Nguyễn Thị Yến Nhi 21 tuổi, quê Đăk Lăk, cao 1,72 m, số đo 81-64-92 cm, cân nặng 50 kg. Trước khi giành chiến thắng ở Miss Grand Vietnam 2025, cô từng tham gia cuộc thi năm 2024, vào top 15 chung cuộc.
Người đẹp làm mẫu cho một số thương hiệu và tạo dáng ở hậu trường cuộc thi Miss Grand Vietnam 2025.
Cô đang theo học ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và Lữ hành tại trường Đại học Văn Hiến, TP HCM. Tân hoa hậu được nhận xét có nụ cười thân thiện. Có cha làm phụ hồ, mẹ bán vé số, ngoài giờ học, cô làm thêm mẫu ảnh để lo tiền ở trọ, chi phí sinh hoạt. Cô cho biết từ nhỏ đã ước mơ trở thành hoa hậu, nên quyết tâm đăng ký đi thi từ năm ngoái.
Lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Yến Nhi quen với lối sống tiết kiệm, đơn giản. Lên đại học, khi làm thêm có tiền, cô mới sắm vài bộ quần áo mới. Trang phục, phụ kiện, giày dép cô chọn phần lớn mang màu đen, kiểu dáng tối giản, cơ bản, giá bình dân vài trăm nghìn đồng một bộ.
Yến Nhi phối áo ống và chân váy ngắn khi đi biển. Cô cho biết thích diện đồ đen vì trông sang trọng, mảnh mai hơn. Ngoài màu này, cô cũng thích tông tươi sáng, nhẹ nhàng và đơn sắc như trắng, kem, hồng và xanh nhạt.
Theo WWW, trang phục màu đen hấp thụ ánh sáng thay vì phản chiếu, nên người đối diện ít thấy đường viền, nếp nhăn trên cơ thể, từ đó tạo cảm giác thu nhỏ, che khuyết điểm. Đồ đen còn có tác dụng tạo khối liền mạch, giúp cơ thể trông dài và gọn hơn.
Người đẹp tôn dáng trong bộ váy cut-out bất đối xứng - xu hướng hot trên thế giới vài năm nay.
Yến Nhi theo đuổi mốt váy đính hoa, xếp bèo theo phong cách Y2K được nhiều sao Việt ưa chuộng, như Hoa hậu Thanh Thủy, Chi Pu, Hồ Ngọc Hà.
Phong cách đường phố thể hiện vẻ hiện đại gồm crop top ren đen và quần jeans cạp cao.
Sao Mai
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp