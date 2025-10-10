Gu diện đồ đôi của Phương Trinh Jolie, Lý Bình

Xuất hiện trong một sự kiện hôm 30/9, đôi uyên ương thu hút sự chú ý trong những bộ đồ màu trắng chủ đạo, pha trộn phong cách Á đông và phương Tây. Jolie Phương Trinh diện áo dài cách tân cổ yếm thêu hoa, sau lưng nhấn bằng nơ khổng lồ. Lý Bình chọn áo dài lụa đơn sắc.
Phương Trinh Jolie, 37 tuổi, từng đoạt giải cao tại Tiếng hát Truyền hình An Giang, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP HCM, Hãy nghe tôi hát. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim truyền hình. Trước khi kết hôn với Lý Bình năm 2022 và có hai con, cô trải qua một đời chồng, có một con gái riêng.
Lý Bình 34 tuổi, được khán giả biết đến sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới và tham gia nhiều phim truyền hình. Tháng 12/2021, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại giải Ngôi Sao Xanh lần thứ tám.
Vợ chồng Phương Trinh Jolie, Lý Bình dự show diễn của nhà thiết kế Linh San tại TP HCM.
Vợ chồng Lý Bình thường xuyên diện đồ đôi cùng màu hoặc hoa văn, chất liệu, thể hiện sự khăng khít. Dịp sinh nhật Lý Bình tháng 8, cả hai cùng mặc tông nâu - màu hot nhất năm nay.
Vợ chồng diễn viên đồng điệu nhiều sở thích, trong đó có thời trang. Phương Trinh thích phối đồ tươm tất trong đời thường lẫn sự kiện. Lý Bình ủng hộ, cùng vợ sắm sửa quần áo, phụ kiện.
Dịp kỷ niệm ba năm cưới hồi tháng 5, họ đặt nhà thiết kế Lâm Lâm may hai bộ đồ bằng ren hoa. Phương Trinh Jolie chọn kiểu đầm cổ yếm phủ tulle, Lý Bình mặc sơ mi cổ trụ và quần ống suông. Nhờ tập luyện, cặp sao có vóc dáng gọn gàng, cân đối, diện được nhiều phong cách giống nhau.
Trước khi các con đi học đầu tháng 9, cả gia đình du lịch tại Hội An. Phương Trinh Jolie, Lý Bình rủ nhau diện trang phục xanh dương, chất liệu mỏng nhẹ, thoáng mát, phù hợp với không khí của kỳ nghỉ.
Trong một chuyến đi khác, họ diện trang phục trắng chất liệu cotton thô.
Phong cách nhiệt đới được cả hai thể hiện với đầm voan trễ vai và sơ mi họa tiết cây cỏ.
Phương Trinh chuộng phong cách gợi cảm, ưu tiên những bộ đồ tôn ngực, eo.
Trang phục đi ăn tối của cả hai với các thiết kế cơ bản màu trung tính. Nữ diễn viên tạo điểm nhấn bằng đồ hiệu gồm dép và túi Hermes.
Ngoài Hermes, tủ đồ của Phương Trinh còn có một số mẫu của Dior, Chanel.
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp