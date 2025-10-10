Gu diện đồ đôi của Phương Trinh Jolie, Lý Bình

Phương Trinh Jolie, 37 tuổi, từng đoạt giải cao tại Tiếng hát Truyền hình An Giang, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP HCM, Hãy nghe tôi hát. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim truyền hình. Trước khi kết hôn với Lý Bình năm 2022 và có hai con, cô trải qua một đời chồng, có một con gái riêng.

Lý Bình 34 tuổi, được khán giả biết đến sau danh hiệu quán quân cuộc thi Ngôi sao mới và tham gia nhiều phim truyền hình. Tháng 12/2021, anh nhận cúp "Diễn viên truyền hình triển vọng" cho vai Minh Quân trong phim Bánh mì ông Màu 2 tại giải Ngôi Sao Xanh lần thứ tám.