Gu diện áo dài của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Cô là "nàng thơ" của các nhà mốt. Nhà thiết kế Trung Đinh nói thích vẻ ngọt ngào, nụ cười sáng của Phương Nga, từng mời cô hợp tác trong một số bộ sưu tập.

Trương Hồ Phương Nga 39 tuổi, quê Hà Nội. Cô từng giành vương miện Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007. Sau đăng quang, người đẹp không lấn sân sang làng giải trí ngay, tập trung cho việc học đại học. Năm 2009, cô trở về nước và dần tạo được sự chú ý qua các công việc chụp ảnh thời trang, làm MC, diễn viên, viết lời ca khúc. Có lẽ muộn màng do Hồ Ngọc Hà thể hiện, Mong manh tình về với giọng hát Quốc Thiên là hai trong số ca khúc do Phương Nga viết lời được công chúng yêu thích.

Cô từng vướng scandal tài chính với bạn trai cũ kéo dài từ năm 2015 đến 2019. Sau phiên tòa, cô dần trở lại với hoạt động diễn thời trang, làm khách mời talk show.