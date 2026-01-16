Gu diện áo dài của Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga

Đầu năm, Trương Hồ Phương Nga chụp bộ ảnh áo dài bối cảnh ngày Tết. Dung mạo, làn da sáng của hoa hậu gây chú ý với khán giả.
Cô thường chọn trang phục truyền thống khi dự sự kiện showbiz hay lên sóng livestream bán hàng. Phương Nga cho biết tại các phiên live của cô, mặt hàng chủ yếu là nông sản hoặc đồ dùng do người Việt tạo ra. Hoa hậu mặc áo dài để phù hợp tính chất buổi làm việc.
Cô mặc áo dài gấm, họa tiết cổ điển của nhà thiết kế Hà Thanh Việt tại sự kiện hồi tháng 12/2025. Phương Nga kết hợp trang phục với phụ kiện bông tai, hoa cài đầu đồng điệu.
Phương Nga tạo dáng ở hậu trường.
Áo dài tơ thêu họa tiết cảm hứng cung đình được Phương Nga chọn tại hoạt động cuối năm 2025 ở Đồng Nai.
Phần lớn trang phục cô chọn có gam màu dịu nhẹ như trắng ngà, hồng.
Tại hoạt động khác thuộc khuôn khổ chương trình, Phương Nga ghi điểm với áo dài đính hoa trên nền lụa cao cấp.
Cô thay đổi trang sức và tết tóc để tạo sự khác biệt.
Phương Nga với trang phục kết hợp phong cách truyền thống và hiện đại. Chi tiết thêu, đính kết thủ công ở phần thân, tay áo giúp tổng thể bớt đơn điệu.
Phương Nga cho biết đồng hành nhiều nhà thiết kế và thương hiệu, được tư vấn để tự tin khi xuất hiện.
Các chuyên gia thường chọn cho cô phong cách trang điểm tự nhiên, nhấn vào mắt, môi, má. Êkíp sử dụng màu son đồng điệu trang phục để tôn vẻ ngọt ngào của hoa hậu.
Áo dài họa tiết các loài chim, hoa lá giúp Phương Nga nổi bật tại một buổi quay hình.
Người đẹp ghé thăm các địa danh lịch sử như Dinh Độc Lập, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh ở TP HCM vào đợt lễ lớn của đất nước.
Cô là "nàng thơ" của các nhà mốt. Nhà thiết kế Trung Đinh nói thích vẻ ngọt ngào, nụ cười sáng của Phương Nga, từng mời cô hợp tác trong một số bộ sưu tập.
Trương Hồ Phương Nga 39 tuổi, quê Hà Nội. Cô từng giành vương miện Hoa hậu Người Việt tại Nga năm 2007. Sau đăng quang, người đẹp không lấn sân sang làng giải trí ngay, tập trung cho việc học đại học. Năm 2009, cô trở về nước và dần tạo được sự chú ý qua các công việc chụp ảnh thời trang, làm MC, diễn viên, viết lời ca khúc. Có lẽ muộn màng do Hồ Ngọc Hà thể hiện, Mong manh tình về với giọng hát Quốc Thiên là hai trong số ca khúc do Phương Nga viết lời được công chúng yêu thích.
Cô từng vướng scandal tài chính với bạn trai cũ kéo dài từ năm 2015 đến 2019. Sau phiên tòa, cô dần trở lại với hoạt động diễn thời trang, làm khách mời talk show.
Tân Cao
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp