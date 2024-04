Gu đặt phòng khác biệt của ba thế hệ người Việt

Gen Z ưu tiên hàng đầu về an ninh an toàn, gen M thích sạch sẽ còn gen X chọn khách sạn có giá cả phải chăng, theo khảo sát của ứng dụng đặt phòng Booking.

Theo Báo cáo Triển vọng nhà nghỉ dưỡng (nhà nghỉ, khách sạn, resort) tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương APAC 2024 do Booking công bố ngày 1/4, tại Việt Nam, các thế hệ khách du lịch có yêu cầu đa dạng. 47% khách tham gia khảo sát thuộc thế hệ gen Z (1997-2012) ưu tiên lựa chọn các khu nghỉ an ninh an toàn và 46% chọn nơi minh bạch về giá cả, không có thêm phụ phí, dịch vụ bổ sung. Hơn 20% khách thuộc lứa tuổi này thích các loại hình nghỉ dưỡng độc đáo, mang đến cơ hội trải nghiệm khám phá như Glamping (cắm trại kiểu sang trọng) và 18% ưu tiên các điểm đến chấp nhận cho khách mang theo thú cưng.

Một khu nghỉ dưỡng nằm trên núi tại Hà Giang giúp du khách được hòa mình vào thiên nhiên, sông núi và tránh xa cuộc sống ồn ào ở thành phố. Ảnh: Papiu

Với thế hệ Millennials (1981-1996), yêu cầu nơi lưu trú sạch sẽ và gọn gàng được đặt lên hàng đầu với 58% người được hỏi lựa chọn, tiếp đến là giá cả phải chăng (57%) và an toàn an ninh (54%). Khách sạn có vị trí thuận lợi như gần bãi biển, điểm tham quan, phương tiện công cộng hoặc cảnh quan đẹp cũng được 53% người được hỏi mong muốn.

Millennials cũng là thế hệ thích khám phá, trải nghiệm điều mới mẻ. Do đó một ngôi nhà nghỉ dưỡng gần biển hoặc có đường dẫn ra biển (25% người chọn), có hồ bơi và khu vực BBQ (24%) hay nằm trên đồi, núi, ít người sinh sống (23%) đều là những khía cạnh thu hút đặc biệt với họ.

Với thế hệ gen X (1965-1980), giá cả hợp lý là yếu tố quan trọng (chiếm 53%), ảnh hưởng đến quyết định chọn nhà nghỉ dưỡng thay vì những nơi lưu trú khác, theo sau là yêu cầu sạch sẽ (chiếm 48%). Thế hệ X cân nhắc đến nhiều yếu tố khác như an toàn an ninh, giá cả minh bạch, quy trình đặt phòng đơn giản, nhanh chóng. Bên cạnh đó, 29% người khảo sát cũng yêu thích những địa điểm lưu trú gần biển.

Dù ưu tiên số một của ba thế hệ khi chọn phòng khách sạn khác nhau nhưng đều có điểm chung là mong muốn một nơi ở an toàn, sạch sẽ, giá cả minh bạch và đáng tin cậy. Ngoài ra, tùy kỳ vọng và sở thích du lịch của từng cá nhân sẽ tìm kiếm một nơi với những đặc điểm riêng biệt.

Khảo sát được thực hiện tại 7 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ, Australia, New Zealand, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc với 11.000 chủ và khách thuê phòng tham gia trả lời về sở thích đặt phòng của từng thế hệ.

Varun Grover, Giám đốc Quốc gia của Booking tại Việt Nam cho biết hiện nay khách du lịch quan tâm đến nhiều yếu tố khác hơn là thuê một nơi chỉ để ở. Khách Việt khao khát tìm kiếm những trải nghiệm cá nhân hóa, phù hợp với sở thích riêng. Grover hy vọng báo cáo nhà nghỉ dưỡng sẽ giúp các chủ khách sạn và du khách hiểu rõ hơn về sở thích của từng thế hệ, qua đó điều chỉnh dịch vụ, yêu cầu phù hợp tới từng người.

Phương Anh