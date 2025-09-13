GSM hỗ trợ tài xế vay mua xe VinFast chạy dịch vụ với 0 đồng

GSM phối hợp VinFast và ngân hàng triển khai gói vay mua xe 0 đồng vốn đối ứng, trả góp cố định trong 5 năm, dành cho tài xế hoạt động trên nền tảng Xanh SM, từ 13/9.

Gói vay đặc biệt áp dụng cho hai mẫu xe VinFast VF 5 và Herio Green, triển khai đến hết 31/12. Theo chương trình, tài xế có thể vay 100% giá trị xe, thời hạn 5 năm, trả góp niên kim cố định 9,8 triệu đồng một tháng với Herio Green và 10,6 triệu đồng một tháng với VF 5.

Nếu đăng ký vận doanh độc quyền trên Xanh SM Platform, chủ xe sẽ được GSM hỗ trợ thêm 700.000 đồng một tháng trong vòng 3 năm đầu. Khi đó, mức trả góp giảm còn 9,1 triệu đồng mỗi tháng với Herio Green và 9,9 triệu đồng với VF 5. Sau khi hoàn tất 5 năm trả góp, xe sẽ thuộc quyền sở hữu của tài xế.

Ngoài chính sách hỗ trợ mua xe, tài xế vận hành độc quyền trên nền tảng còn được hưởng tỷ lệ chia sẻ doanh thu 90% trong ba năm đầu, 85% trong hai năm tiếp theo. GSM cho biết áp dụng chính sách đảm bảo thu nhập trong giai đoạn đầu, cùng ưu đãi miễn phí sạc tại trạm V-Green đến hết 30/6/2027.

Mẫu VinFast VF 5. Ảnh: VinFast

Chương trình này nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng sáng kiến "Cùng hành động vì bầu trời xanh" do Vingroup và Quỹ Vì tương lai xanh phát động, đồng thời là bước tiếp nối chiến dịch "Mãnh liệt tinh thần Việt Nam - Vì tương lai xanh" lần ba.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu GSM, cho biết việc kết hợp cùng VinFast và ngân hàng nhằm mở ra cơ hội nghề nghiệp, tạo nguồn sinh kế cho cộng đồng tài xế, đồng thời góp phần thúc đẩy mục tiêu chuyển đổi xanh.

"Chương trình cũng là cam kết đồng hành lâu dài của chúng tôi với hành trình vận doanh và phát triển nghề nghiệp theo hướng xanh và bền vững của cộng đồng tài xế", ông Thanh nhấn mạnh

Theo số liệu VinFast, VF 5 và Herio Green là hai mẫu xe bán chạy tại Việt Nam với hơn 5.000 xe bán ra trong tháng 8.

Khách hàng có thể liên hệ các nhà phân phối VinFast trên toàn quốc, tham khảo website hoặc hotline 19002293.

Lan Anh