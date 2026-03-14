GS25 Việt Nam ghi dấu ấn sau một năm hoạt động tại Hà Nội

GS25 giữ sức hút với người tiêu dùng trẻ, liên tục mang đến trải nghiệm mới cho thị trường bán lẻ tiện lợi sau một năm có mặt tại thủ đô.

Chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 Việt Nam ra mắt tại Hà Nội vào tháng 3/2025 khi đồng loạt khai trương 6 cửa hàng tại các quận trung tâm. Sự kiện đánh dấu bước "Bắc tiến" sau nhiều năm tập trung tại thị trường phía Nam. Chiến lược truyền thông kết hợp trải nghiệm tại cửa hàng và mạng xã hội giúp thương hiệu nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng thủ đô, góp phần đưa hệ thống mở rộng lên 50 cửa hàng sau một năm hoạt động.

Một trong những cửa hàng tiện lợi GS25 Việt Nam tại Hà Nội. Ảnh: GS25 Việt Nam

Nhiều cửa hàng GS25 ở Hà Nội được đặt tại các tòa nhà văn phòng hoặc khu vực gần trường học để dễ tiếp cận với nhóm khách hàng như: nhân viên văn phòng, sinh viên hoặc những người tiêu dùng trẻ. Danh mục sản phẩm đa dạng, gồm các món quen thuộc với khẩu vị người Việt đáp ứng nhu cầu ăn nhanh và mua sắm tiện lợi.

Ngoài ra, với định vị là chuỗi cửa hàng tiện lợi mang phong cách Hàn Quốc, thương hiệu cũng khai thác nhóm sản phẩm nhập khẩu và các món ăn đặc trưng xứ kim chi, phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng yêu thích văn hóa Hàn. Việc ra mắt bộ sưu tập nhân vật như Moomoossi cho thấy chiến lược tiếp cận thế hệ Gen Z thông qua yếu tố sáng tạo và cá tính thương hiệu.

GS25 Việt Nam thu hút người tiêu dùng trẻ tới mua sắm. Ảnh: GS25 Việt Nam

Quá trình mở rộng được triển khai song song với việc duy trì các tiêu chuẩn vận hành, từ chuỗi cung ứng đến quản lý và nhân sự. Khác với mô hình cửa hàng tiện lợi truyền thống, GS25 Việt Nam đầu tư mạnh vào thiết kế không gian và trải nghiệm tại điểm bán. Hệ thống chỗ ngồi rộng rãi, bố trí ổ điện tại nhiều vị trí, không gian sáng và hiện đại giúp cửa hàng trở thành điểm dừng chân thay vì chỉ là nơi giao dịch nhanh.

Đồng thời, thương hiệu liên tục tổ chức các hoạt động trải nghiệm miễn phí ngay tại cửa hàng như photobooth chụp ảnh lấy ngay, glambot video 360, mini game nhận quà hay các dịp biểu diễn, giao lưu nghệ sĩ... nhằm gia tăng thời gian trải nghiệm tại cửa hàng và thúc đẩy sự gắn kết với người dung.

Nhân kỷ niệm một năm ra mắt tại Hà Nội, GS25 Việt Nam triển khai chuỗi chương trình ưu đãi. Nổi bật là trải nghiệm sản phẩm cơm nắm đồng giá 11.000 đồng. Đây là dòng sản phẩm "bán chạy" của thương hiệu, đại diện cho phong cách ẩm thực tiện lợi chuẩn Hàn.

Cơm nắm của thương hiệu GS25 là một trong những sản phẩm "bán chạy" nhất của thương hiệu. Ảnh: GS25 Việt Nam

GS25 Việt Nam là chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu đến từ Hàn Quốc, được vận hành thông qua liên doanh giữa Tập đoàn GS Retail (Hàn Quốc) và Sơn Kim Retail (Việt Nam). Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2017, GS25 nổi bật với mô hình "Lifestyle Platform" (nền tảng sống), kinh doanh thức ăn nhanh chuẩn Hàn, hoạt động 24/7 và là chuỗi cửa hàng tiện lợi lớn thứ hai tại Việt Nam.

Hải My