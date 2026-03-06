GS Trần Thị Việt Nga nhận giải thưởng Kovalevskaia 2025

GS Trần Thị Việt Nga, Viện trưởng Công nghệ cao Việt Nhật, giảng viên cao cấp Đại học Xây dựng Hà Nội và tập thể nhà khoa học nữ Đại học Bách khoa Hà Nội được trao giải thưởng Kovalevskaia 2025.

Sáng 6/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt nữ lãnh đạo, quản lý các cơ quan Trung ương và trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho các nhà khoa học nữ.

GS Trần Thị Việt Nga là chuyên gia lĩnh vực kỹ thuật xử lý nước và nước thải, với hướng nghiên cứu gắn với yêu cầu thực tiễn về bảo vệ môi trường, an ninh năng lượng và thích ứng biến đổi khí hậu. Bà đã thực hiện 21 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó làm chủ nhiệm 14 đề tài gồm 2 đề tài cấp Nhà nước, 6 đề tài cấp bộ và 3 đề tài hợp tác quốc tế do Chính phủ Nhật Bản, Đức, Anh tài trợ.

Hiện bà chủ trì dự án quốc tế SATREPS sử dụng nguồn vốn ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản và Cơ quan Khoa học Công nghệ Nhật Bản tài trợ, thực hiện giai đoạn 2023-2028 nhằm phát triển hệ thống cấp nước thích ứng với nguồn nước ô nhiễm tại Việt Nam.

GS Trần Thị Việt Nga cũng chủ trì đề án phục hồi hệ thống sông nội đô Hà Nội gồm Tô Lịch, Lừ, Sét và Kim Ngưu. Bà là giáo sư thỉnh giảng hệ sau đại học tại một số trường đại học và tổ chức quốc tế như Đại học Tokyo, Đại học Liên Hợp Quốc tại Nhật Bản, Đại học Dresden của Đức, Đại học Southampton của Anh và Đại học Brescia của Italy; hướng dẫn 5 tiến sĩ và 30 thạc sĩ trong lĩnh vực kỹ thuật hạ tầng và môi trường.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho GS.TS Trần Thị Việt Nga, sáng 6/3. Ảnh: Nhật Bắc

Cùng với giải thưởng cá nhân trao cho GS Trần Thị Việt Nga, giải thưởng Kovalevskaia 2025 còn vinh danh tập thể các nhà khoa học nữ với cụm công trình "Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt" thuộc Khoa Kỹ thuật Thực phẩm, Trường Hóa và Khoa học sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội.

Các công trình tập trung nghiên cứu ứng dụng xúc tác sinh học gồm enzyme và vi sinh vật nhằm phát triển thực phẩm có lợi cho sức khỏe từ nguyên liệu trong nước, đồng thời khai thác phụ phẩm ngành thực phẩm để gia tăng giá trị, hướng tới mô hình sản xuất không phế thải và kinh tế tuần hoàn.

Giải thưởng Kovalevskaia mang tên nữ toán học Nga Sophia Kovalevskaia giai đoạn 1850-1891. Trong hơn 40 năm qua, từ 1985 đến 2025, giải thưởng đã vinh danh 22 tập thể và 57 cá nhân nhà khoa học nữ với nhiều công trình khoa học tự nhiên, khoa học cơ bản có tính ứng dụng cao.

Thủ tướng trao giải thưởng Kovalevskaia năm 2025 cho tập thể các nhà khoa học nữ với cụm công trình "Ứng dụng xúc tác sinh học nâng cao giá trị nông sản Việt". Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho gia đình và xã hội, tham gia tích cực vào nghiên cứu khoa học và phát triển đất nước. Ông đề nghị các cơ quan tiếp tục tạo điều kiện để phụ nữ tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp sâu hơn vào các mục tiêu phát triển, nhất là trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.

Lãnh đạo Chính phủ cũng gợi ý nghiên cứu tổ chức giải thưởng "Phụ nữ tài năng - sáng tạo - cống hiến" trao thường niên vào dịp 20/10 để tôn vinh những đóng góp của phụ nữ Việt Nam.

Vũ Tuân