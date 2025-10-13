GS Toán học nhận giải 800.000 USD giữa bế tắc tài trợ nghiên cứu

MỹĐang bế tắc vì bị đóng băng tài trợ nghiên cứu ở Đại học Harvard, giáo sư Toán học Lauren Williams bất ngờ nhận giải thưởng trị giá 800.000 USD.

"Tôi đã rất sốc, phải xem mình đang tỉnh hay mơ, hóa ra đây là sự thật", bà nói. Tài trợ của Quỹ MacArthur trao cho 22 người hôm 8/10, với mức 800.000 USD (khoảng 21 tỷ đồng) trong vòng 5 năm.

Trước đó, Williams nằm trong hàng trăm nhà nghiên cứu bị mất tài trợ từ Quỹ Khoa học Quốc gia (NSF), khi Chính phủ Mỹ đóng băng 2,2 tỷ USD ngân sách cho Harvard. Bà cho biết từ tháng 5 đến nay đã mất ba khoản, một trong số đó được dự trù cho hội nghị diễn ra vào tháng sau, khiến bà và đồng nghiệp loay hoay.

"Giiải thưởng này đến với tôi rất đúng lúc", bà xúc động.

Tài trợ của Quỹ MacArthur được trao hàng năm, nhằm tôn vinh những cá nhân có thành tích xuất sắc và cống hiến trong nhiều lĩnh vực. Ba tiêu chí đánh giá với ứng viên là khả năng sáng tạo vượt trội, triển vọng tương lai của các công trình nghiên cứu và tiềm năng sử dụng giải thưởng. Kể từ năm 1981, đã có hơn 1000 người được trao khoản hỗ trợ này.

Williams được Quỹ MacArthur ghi nhận nhờ phát hiện ra mối liên hệ bất ngờ giữa đại số tổ hợp và các lĩnh vực khác trong Toán và Vật lý.

"Với định hướng nghiên cứu từ sự tò mò và mong muốn mở rộng liên ngành, Williams đang dần phát triển lý thuyết Toán học cơ bản và xây dựng mối liên hệ hiệu quả giữa Toán và các ngành khoa học khác", Quỹ nhận định.

Lauren Williams. Ảnh: Quỹ MacArthur

Lauren Williams, 47 tuổi, sinh ra tại một vùng ngoại ô thuộc Los Angeles, Mỹ. Hiện, bà là một trong ba nữ giáo sư tại khoa Toán của Đại học Harvard, ngôi trường top 5 trên thế giới, top 3 ở Mỹ.

Bà bộc lộ tài năng Toán học từ ngày học lớp 4, sau khi đạt giải ở một cuộc thi cấp địa phương. Thời đại học, Williams theo đuổi ngành Toán tại Đại học Harvard, là nữ sinh duy nhất của khoa lúc đó. Sau đó, làm nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT). Trước khi đầu quân cho Harvard vào năm 2018, Williams học sau tiến sĩ và giảng dạy ở Đại học California trong 9 năm.

Phần lớn công trình nghiên cứu của Williams liên quan đến Grassmannian dương. Nhiều học giả nhận thấy nó có thể áp dụng để nghiên cứu các hiện tượng như sóng nông, sóng thần, va chạm của các phân tử, quá trình tổng hợp protein và luồng giao thông trên đường một chiều.

Nữ giáo sư thường ví việc nghiên cứu của mình với nghệ thuật, tất cả đều nhằm giải những mảnh ghép trong khuôn khổ các quy tắc, và đều liên quan đến các mô hình, vẻ đẹp và sự hòa hợp.

Với giải thưởng vừa nhận được, Williams mong có thể truyền cảm hứng cho những phụ nữ trẻ đang theo đuổi Toán học.

"Hồi còn là sinh viên, tôi cũng từng lo lắng có xin được việc hay có cân bằng được công việc và chăm sóc con cái hay không", bà kể. "Với những sinh viên đang băn khoăn tương tự, tôi muốn khuyên họ hãy cứ làm đi".

Hải Yến (Theo MacArthur Foundation, The Harvard Gazette, Harvard University)