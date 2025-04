GroupM ứng dụng dữ liệu công nghệ để cải tiến quảng cáo TV

GroupM Việt Nam sử dụng dữ liệu và công nghệ để đo lường nhu cầu người dùng trên nền tảng số, từ đó đưa ra nhiều giải pháp phát triển thị trường quảng cáo.

Đại diện công ty đánh giá, truyền thông kỹ thuật số đang gặp những thách thức do thói quen xem TV thay đổi và sự trỗi dậy của các nền tảng giải trí. Đơn vị áp dụng công nghệ để đo lường các điểm chạm nhằm kết nối thương hiệu với đúng đối tượng, đảm bảo đo lường chính xác và tối đa hóa tỷ suất đầu tư chiến dịch.

Công nghệ mà đơn vị áp dụng gồm việc tích hợp dữ liệu xác định người dùng với các phương thức đo lường hiệu quả quảng cáo trên TV truyền thống, truyền hình trực tuyến (OTT) và TV thông minh. Cách tiếp cận này cho phép khách hàng xây dựng các chiến lược truyền thông hiệu quả, tăng cường tính cá nhân hóa cho quảng cáo truyền hình, tối ưu hóa ngân sách và thúc đẩy tỷ lệ chuyển đổi cao hơn.

Sự kiện Commerce Day do GroupM tổ chức năm 2024. Ảnh: GroupM

Để thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự đổi mới này, GroupM Việt Nam tổ chức sự kiện "Tương lai của TV - Diện mạo mới tại Việt Nam" (The Future of TV - Advancing Television Innovation in Vietnam) vào ngày 10/4. Sự kiện sẽ tập hợp các nhà sản xuất nội dung, thương hiệu và đối tác công nghệ để chia sẻ góc nhìn chuyên môn và cách thức thiết lập các chiến lược truyền thông TV hiệu quả bằng cách tận dụng nền tảng dữ liệu và công nghệ. Mục tiêu là giúp các thương hiệu nắm bắt xu hướng, quảng cáo.

Từ đó, các thương hiệu tiếp cận cơ hội và đổi mới các phương pháp quảng cáo để tối ưu hóa ngân sách truyền thông.

Buổi hội thảo chuyên đề đơn vị tổ chức vào năm ngoái. Ảnh: GroupM

Với vị thế là một trong những đơn vị tiên phong ở lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam, GroupM mang đến nhiều giải pháp tiên tiến, hướng đến mục tiêu "tái định nghĩa cách thương hiệu kết nối với khán giả". Đại diện đơn vị cho biết, công ty có nhiều sản phẩm và giải pháp độc quyền trên thị trường. Đơn vị cùng các thương hiệu nổi tiếng trong hệ sinh thái tập đoàn WPP như Mindshare, EssenceMediacom, Wavemaker, OpenMind và T&Pm, luôn duy trì các mối quan hệ đối tác mật thiết với nhiều thương hiệu lớn, luôn sẵn sàng kết nối với những đối tác mới trên thị trường.

(Nguồn: GroupM Việt Nam)