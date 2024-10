GroupG Asia Pacific phân phối độc quyền bột và protein dế CricketOne

GroupG Asia Pacific công bố hợp tác với CricketOne, trở thành nhà phân phối độc quyền sản phẩm bột và protein dế của đơn vị này tại Đông Nam Á, Trung Quốc, Đài Loan, Australia.

Trong số các sản phẩm hợp tác giữa GroupG Asia Pacific và CricketOne, nổi bật là bột dế nguyên con, bột dế tách béo và protein dế dạng miếng... Các sản phẩm này cung cấp nguồn protein cao đồng thời thân thiện với môi trường.

Một số sản phẩm của CricketOne do GroupG Asia Pacific phân phối. Ảnh: GroupG Asia Pacific

Bà JK Phạm, Chủ tịch GroupG Asia Pacific chia sẻ: "Chúng tôi rất hào hứng khi giới thiệu những sản phẩm đột phá của CricketOne, không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn bảo vệ môi trường". Nữ lãnh đạo của GroupG Asia Pacific cho biết sự hợp tác này khẳng định cam kết của hai đơn vị trong việc cung cấp các giải pháp thực phẩm bền vững, đem đến các lựa chọn protein dinh dưỡng, thân thiện với môi trường và chất lượng cao.

Một số nghiên cứu đã chứng minh, việc sản xuất protein từ côn trùng góp phần mang lại giải pháp thay thế bền vững, bên cạnh các nguồn protein truyền thống, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về thực phẩm lành mạnh và thân thiện với môi trường.

CricketOne hiện sở hữu nhà máy chế biến dế lớn hàng đầu châu Á, đạt chuẩn FSSC 22000 với công suất hàng năm lên đến 1.000 tấn dế, cùng với các giải pháp bền vững trong mô hình kinh doanh.

Mới đây, CricketOne đã nhận được nguồn tài trợ 1 triệu đô la Singapore từ The Liveability Challenge (TLC) 2024. Sáng kiến toàn cầu của Temasek đầu tư vào CricketOne nhằm thúc đẩy các giải pháp giải quyết những thách thức bền vững cấp bách, đặc biệt trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, hiệu quả tài nguyên và khả năng phục hồi đô thị.

Trong khi đó, GroupG cũng đang hợp tác với các nhà sản xuất và đối tác nghiên cứu để tích hợp nguyên liệu từ dế vào các ứng dụng thực phẩm phổ biến, giúp sản phẩm tiếp cận rộng rãi hơn người tiêu dùng. Tại Việt Nam, bánh phồng dế Rec Rec - một trong những sản phẩm snack ứng dụng nguyên liệu protein dế của CricketOne - đã và đang được thị trường, nhất là giới trẻ yêu thích. Tháng 7 vừa qua, Singapore đã phê duyệt 16 loại nguyên liệu từ côn trùng, bao gồm dế, là an toàn cho tiêu dùng. Quyết định này mở ra nhiều cơ hội mới cho GroupG và CricketOne trong việc khai phá thị trường nổi tiếng khó tính và dẫn đầu về đổi mới, bền vững này.

Bánh phồng dế Rec Rec - một trong những sản phẩm snack ứng dụng nguyên liệu protein dế của CricketOne. Ảnh: GroupG Asia Pacific

Tại triển lãm nguyên liệu thực phẩm quốc tế Fi Vietnam 2024 (TP HCM, 9 - 11/10), GroupG Asia Pacific lần đầu giới thiệu các nguyên liệu từ dế của CricketOne. Hoạt động này đã giúp các doanh nghiệp, nhà sản xuất tại Việt Nam và khu vực khám phá những giải pháp đột phá từ protein dế. Họ cũng thảo luận về các ứng dụng và phát triển sản phẩm từ nguồn nguyên liệu này nhằm đáp ứng nhu cầu dự án, tạo giá trị lâu dài và hỗ trợ doanh nghiệp trên con đường phát triển bền vững.

Tại Fi Vietnam 2024, GroupG cũng ra mắt các sản phẩm mang thương hiệu Ikigold, một thương hiệu cam kết đổi mới và bền vững đến từ Singapore. Ikigold cung cấp các giải pháp nguyên liệu và phụ gia thực phẩm độc đáo, được phát triển hợp tác cùng nhiều đối tác uy tín toàn cầu. Dựa trên 20 năm kinh nghiệm trong ngành, GroupG Asia Pacific đã xây dựng các giải pháp của Ikigold để nâng cao hương vị và cải thiện kết cấu, chức năng trong ứng dụng thực phẩm. Với tôn chỉ "Best & Rest for Your Future", Ikigold hướng đến những giải pháp thực phẩm bền vững, vừa tốt cho con người vừa bảo vệ thiên nhiên và môi trường.

Bà Linh Nguyễn (bên trái), Giám đốc kinh doanh mảng thực phẩm của GroupG và bà Bicky Nguyễn, Đồng sáng lập của CricketOne. Ảnh: GroupG Asia Pacific

Được thành lập vào năm 2003 tại Singapore, GroupG Asia Pacific cung cấp các giải pháp nguyên liệu và công nghệ cho thực phẩm, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, thức ăn chăn nuôi chất lượng cao tại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Là đại diện cho hơn 50 nhà sản xuất nguyên liệu trên toàn cầu, GroupG có nhiều đối tác chiến lược như Condio - chuyên gia về giải pháp chất ổn định từ Đức, Sapphire - nhà cung cấp hương liệu danh tiếng từ Mỹ và Luzi - nhà sản xuất hương công nghiệp hàng đầu của Thụy Sĩ. Đại diện GroupG khẳng định, bằng việc hợp tác với các đối tác, đơn vị không ngừng phát triển những giải pháp tiên phong và bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp sản xuất để tạo ra những sản phẩm thực phẩm độc đáo, cạnh tranh, và đáp ứng xu hướng tiêu dùng ngày càng chú trọng đến sức khỏe và môi trường.

(Nguồn: GroupG Asia Pacific)