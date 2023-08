Grimes kể về sự điên rồ của Musk khi hẹn hò

Tỷ phú Elon Musk từng bịt mặt, thả tay khi lái xe cũng như kiểm tra kiến thức của ca sĩ Grimes trong buổi hẹn.

Walter Isaacson, tác giả sách tiểu sử sắp ra mắt về Elon Musk, ngày 11/8 chia sẻ trích đoạn về một trong những cuộc hẹn đầu tiên giữa tỷ phú Mỹ với ca sĩ Claire "Grimes" Boucher.

"Trong lúc đưa Grimes đến nhà hàng, Elon đã thể hiện khả năng tăng tốc của xe Tesla, sau đó bịt mắt và thả tay hoàn toàn nhằm giúp cô trải nghiệm tính năng tự lái", Isaacson viết.

"Ôi trời, anh chàng này thật điên rồ. Chiếc xe tự ra tín hiệu xin đường và chuyển làn, giống như cảnh trong phim Marvel", Grimes nhớ lại.

Elon Musk trên xe Tesla hồi năm 2022. Ảnh: Teslarati

Màn trình diễn khiến Grimes ví năng lực của Musk với phù thủy Gandalf trong The Lord of the Rings. Tỷ phú Mỹ ngay sau đó thậm chí "thực hiện bài kiểm tra kiến thức chớp nhoáng" để xem nữ ca sĩ có thực sự hâm mộ loạt truyện này không.

Grimes vượt qua bài kiểm tra. "'Musk nói điều đó rất quan trọng với ông ấy, trong khi Grimes cũng tặng cho bạn trai một món quà là hộp đựng xương động vật do cô sưu tầm'", Isaacson viết.

Grimes và Musk hẹn hò từ năm 2018, sau khi quen trên mạng xã hội, nhưng hiện đã chia tay. Khi đó, tỷ phú thấy thú vị khi đọc một tweet viết về trí tuệ nhân tạo mà ca sĩ đăng trên Twitter nên nhắn tin làm quen. Cặp sao công khai mối quan hệ tại tiệc thời trang Met Gala ở New York cùng năm. Năm 2020, hai người sinh con trai với tên X Æ A-12. Tháng 12/2021, cặp đôi có con gái thứ hai bằng phương pháp mang thai hộ, đặt tên là Exa Dark Sideræl (gọi tắt là Y).

Grimes giải thích Exa là viết tắt của exaflops - thuật ngữ về siêu máy tính, Dark tượng trưng cho "điều chưa biết", còn Sideræl chỉ hệ thống đo lường thời gian thiên văn (sidereal time), cũng như liên tưởng đến Galadriel - nhân vật yêu thích của Grimes trong loạt truyện The Lord of the Rings.

Điệp Anh