Grimes - Elon Musk: Đôi tình nhân khác biệt

Tỷ phú Elon Musk luôn muốn xây quốc gia trên sao Hỏa còn bạn gái ông - Grimes - viết ca khúc về ma cà rồng chuyển giới.

Ngày 24/9, theo Pagesix, tỷ phú công nghệ Elon Musk thông báo "chia tay một nửa" với bạn gái sau hơn ba năm yêu. Hai người vẫn sống chung nhà khi cần, ở chung một phòng và cùng nuôi con trai. Musk cho biết lý do chính khiến chuyện tình tan vỡ là công việc. Ông thường đi công tác dài ngày còn bạn gái phải ở Los Angeles, Mỹ, để làm nhạc.

Grimes (phải) và Elon Musk lần đầu công khai tình cảm tại sự kiện Met Gala năm 2018. Ảnh: AFP

Ba năm bên nhau, cặp sao luôn chứng tỏ sức hút bằng hành động, tư duy khác biệt.

Truyền thông từng ví họ như Romeo - Juliet phiên bản "kỳ quặc" thời hiện đại. Elon Musk nổi tiếng trong giới công nghệ, kinh doanh. Ông từng hẹn hò nhiều mỹ nhân Hollywood và có đời tư ồn ào không kém các ngôi sao. Grimes là một nghệ sĩ độc lập theo đuổi nhạc điện tử thể nghiệm. Cô nổi tiếng trong cộng đồng của riêng mình, tập trung hoạt động nghệ thuật.

Mối tình ban đầu khiến những người hâm mộ trung thành nhất của cả hai kinh ngạc. Trên diễn đàn trực tuyến Reddit, nhiều fan của Musk liên tục đặt các câu hỏi về bạn gái mới của ông. Nhiều người nhận xét ông chủ Tesla có gu chọn người tình khác lạ với các tỷ phú. Trong khi đó, những người yêu nhạc Grimes - nghệ sĩ có nhiều ca khúc bài trừ chủ nghĩa tư bản, tiêu dùng - không ngờ có ngày thần tượng hẹn hò một trong những người giàu nhất thế giới.

Cách họ bắt đầu mối quan hệ cũng rất "khác người". Trước khi hẹn hò, Musk không quen Grimes. Đầu năm 2018, tỷ phú Tesla ngồi trong văn phòng và suy nghĩ một số câu hài hước để đăng lên mạng xã hội. Ông nảy ra ý tưởng về khái niệm "Rococo Basilisk" - được ghép từ tên trường phái nghệ thuật Rococo và một câu chuyện giả tưởng về việc trí tuệ nhân tạo tiêu diệt loài người. Khi tìm kiếm thêm thông tin trên mạng, Musk phát hiện Grimes từng làm MV Flesh without Blood/Life in the Vivid Dream lấy cảm hứng từ chủ đề này từ ba năm trước.

Grimes Video Cut Trích MV "Flesh without Blood/Life in the Vivid Dream". Video: Grimes Youtube

Tỷ phú công nghệ bắt đầu làm quen ca sĩ người Canada qua mạng xã hội. "Rococo Basilisk" trở thành câu tán tỉnh giúp Musk chinh phục người đẹp. Hai người quyết định hẹn hò và công khai mối quan hệ tại sự kiện Met Gala tháng 5/2018. Musk cũng cho biết trực tiếp giúp bạn gái chuẩn bị trang phục lên thảm đỏ. Tỷ phú tiết lộ với The Wall Street Journal rằng phải lòng Grimes vì gu nghệ thuật độc đáo và thái độ quyết liệt trong công việc.

Elon Musk từng vướng rắc rối pháp lý chỉ vì muốn gây ấn tượng với bạn gái. Tháng 8/2018, tỷ phú viết trên Twitter rằng sẽ tư nhân hóa công ty Tesla với giá 420 USD mỗi cổ phiếu. Dòng trạng thái khiến thị trường chao đảo, ảnh hưởng nhiều nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) mở cuộc điều tra Musk tội thao túng giá cổ phiếu. Ông giải thích lúc đó đang ở cạnh Grimes và đăng bài viết để khiến bạn gái vui vẻ. Musk đồng ý nộp phát 20 triệu USD và rời ghế chủ tịch Tesla.

Tháng 5/2020, cặp sao thông báo sinh con trai và đặt tên X Æ A-12. Trong đó, X là một ẩn số, từ Æ có âm đọc giống từ AI (trí tuệ nhân tạo), A-12 là tên loại máy bay trinh sát. Từ A trước số 12 cũng là viết tắt từ Archangel, ca khúc yêu thích của Grimes. Tuy nhiên, hai người phải đổi tên con thành X Æ A-Xii vì chính quyền bang California (Mỹ) không cho phép sử dụng số trong tên khai sinh.

Grimes đưa con trai tới thăm Elon Musk ở Texas hồi tháng 3. Ảnh: Elon Musk Twitter

Ngoài những sự cố có phần hài hước, Grimes và Elon Musk được nhiều người ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp, không scandal.

Cặp sao luôn tôn trọng sự nghiệp và cuộc sống riêng của nhau. Theo Rolling Stone, Grimes cho biết hai người không sống chung trước khi có con. Musk vẫn tập trung cho các công ty công nghệ của ông. Cô đầu tư nhiều thời gian vào các dự án âm nhạc, thời trang, nghệ thuật hình ảnh...

Hai người luôn cố gắng sắp xếp thời gian để ủng hộ bạn tình. Grimes thường đồng hành Musk trong những chuyến công tác quan trọng tại nước ngoài. Cô cùng bạn trai đến dự buổi khai trương nhà máy Tesla tại Thượng Hải, Trung Quốc, năm 2018. Musk cũng đến cổ vũ tình nhân khi cô biểu diễn ở sự kiện Game Awards 2019. Tỷ phú ngồi hàng ghế đầu và đứng vỗ tay hào hứng khi bạn gái hát. Hai người cũng gây chú ý khi cùng tham gia chương trình hài SNL tại New York hồi tháng 5.

Elon Musk SNL Elon Musk tham gia chương trình hài SNL hồi tháng 5. Video: SNL

Năm ngoái, khi Elon Musk đến Texas sống để phát triển dự án SpaceX, Grimes từng đưa con đến ở với ông một thời gian. Tuy nhiên, ca sĩ quyết định trở lại Los Angeles để tập trung sự nghiệp âm nhạc. Cô mới ký hợp đồng với hãng thu âm Columbia Record hồi tháng 3.

Grimes, tên thật Claire Elise Boucher, 32 tuổi, là ca sĩ nhạc thể nghiệm nổi tiếng. Các tác phẩm của cô pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc như hip-hop, dream pop và R&B. Grimes cho biết chịu ảnh hưởng từ nhiều nghệ sĩ như Björk, Julianna Barwick, Siouxsie Sioux, Enya...

Elon Musk là tỷ phú sinh ra tại Nam Phi, đầu tư về lĩnh vực công nghệ, đứng sau thành công của bốn công ty tỷ USD: Tesla, PayPal, Solar City và SpaceX. Ông cũng nổi tiếng si tình. Doanh nhân nói với tờ Rolling Stone năm 2017: "Nếu tôi không tìm thấy tình yêu hay một người bạn đồng hành gắn bó lâu dài, tôi không thể khuây khỏa. Việc đi ngủ một mình như giết chết tôi vậy. Ở trong căn nhà trống, không ai đầu gối tay ấp... Ai có thể hạnh phúc trong hoàn cảnh đó. Tôi không tìm kiếm những mối tình một đêm. Tôi muốn một người bạn đời lâu dài".

Phương Mai