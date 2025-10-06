Greta Thunberg bị Israel trục xuất

Greta Thunberg bị trục xuất khỏi Israel sang Hy Lạp, sau khi cô và nhiều nhà hoạt động bị bắt vì tìm cách phá vòng phong tỏa Gaza.

Nhà hoạt động người Thụy Điển Greta Thunberg là một trong số 70 người bị trục xuất khỏi Israel ngày 6/10, lên chuyến bay tới Hy Lạp và từ đó có thể về nước bằng đường hàng không. Nhóm này gồm 28 công dân Pháp, 27 công dân Hy Lạp, 15 công dân Italy và 9 công dân Thụy Điển.

Máy bay chở những người bị Israel trục xuất tới Hy Lạp khởi hành từ sân bay Ramon, miền nam Israel và dự kiến hạ cánh ở Athens.

Trước đó, 21 nhà hoạt động Tây Ban Nha cũng đã bị Israel trục xuất về nước hôm 5/10. Hiện một số nhà hoạt động vẫn bị Israel giam, trong đó có 28 người Tây Ban Nha.

Greta Thunberg trong bức ảnh do Israel công bố hôm 3/10. Ảnh: Bộ Ngoại giao Israel

Các nhà hoạt động này tuần trước cùng nhiều chính trị gia đi trên đoàn thuyền buồm chở lượng lớn hàng viện trợ tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa đường biển của Israel để tiếp cận Dải Gaza. Nhóm này từ chối lời mời của chính phủ Israel về việc cập cảng Israel, nơi hàng viện trợ sẽ được chuyển tới Dải Gaza bằng đường bộ.

Lực lượng Israel sau đó chặn đoàn thuyền buồm và bắt hơn 470 người. Israel đã thả và trục xuất 170 nhà hoạt động, số còn lại bị giam trong nhà tù Ketziot, nơi mà đại diện pháp lý của họ phàn nàn "không đủ tiêu chuẩn".

Thunberg cuối tuần trước nói với Đại sứ quán Thụy Điển rằng cô đang bị mất nước do "không được cung cấp đủ nước và thức ăn". Nhà hoạt động này cũng bị phát ban, nghi do rệp giường gây ra, nói thêm rằng bản thân bị đối xử khắc nghiệt.

Bộ Ngoại giao Israel cho rằng cáo buộc ngược đãi mà Thunberg đưa ra là "lời nói dối trắng trợn", khẳng định các quyền hợp pháp của những nhà hoạt động bị giam đều được đảm bảo. Tuy nhiên, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben Gvir, người giám sát hệ thống nhà tù nước này, lại nói rằng ông tự hào khi các nhà động đang bị đối xử như "những kẻ khủng bố".

Greta Thunberg, 22 tuổi, nổi tiếng toàn cầu từ năm 2018 sau khi bỏ học để biểu tình vì môi trường bên ngoài quốc hội Thụy Điển hàng tuần. Những năm gần đây, Thunberg thường xuyên tham gia biểu tình và bị cảnh sát áp giải và tạm giam, dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều.

Ngọc Ánh (Theo Times of Israel, Guardian, Al Jazeera)