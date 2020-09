Greta Garbo - 'Huyền thoại bí ẩn' của Hollywood

Thalberg định hướng hình tượng màn ảnh của Greta Garbo: Một phụ nữ sang trọng, uyên bác - dù lúc ấy bà mới 21 tuổi. Năm 1926 là thời khắc rực rỡ nhất sự nghiệp Garbo khi bà tham gia ba phim câm "Torrent", "The Temptress" và "Flesh and the Devil". Vai Felicitas von Rhaden trong phim "Flesh and the Devil" được New York Times đánh giá là "quyến rũ khó cưỡng". Truyền thông săn đón, bà trở thành một trong những ngôi sao được chú ý nhất tại Hollywood. Ảnh: Flickr.