GreenMap phát triển 'bản đồ xanh'

GreenMap hướng tới xây dựng mạng lưới điểm xanh trên toàn quốc, kết nối các khu sinh thái, du lịch và nông nghiệp bền vững, giúp địa phương theo dõi quá trình xanh hóa, cam kết Net Zero.

GreenMap là hạ tầng số xanh do Công ty Cổ phần A&B Eco Green phát triển, được khởi xướng với tầm nhìn "Số hóa hành động xanh, kiến tạo bản đồ bền vững quốc gia". Nền tảng này tích hợp dữ liệu về du lịch, năng lượng, môi trường và cộng đồng, cho phép chính quyền, doanh nghiệp và người dân cùng tham gia vào quá trình chuyển đổi xanh. Công nghệ trở thành công cụ hỗ trợ quản trị, minh chứng và thúc đẩy các hành động bền vững.

Ông Hà Văn An, Người sáng lập, Chủ tịch Công ty Cổ phần A&B Eco Green trình bày về vai trò và lợi ích của Greenmap cho cộng đồng tại Diễn đàn Chuyển đổi kép tại VCCI Hà Nội ngày 30/10. Ảnh: Greenmap

Khác với nhiều nền tảng công nghệ thuần túy, GreenMap được xây dựng như mô hình xã hội - công nghệ kết hợp, đặt con người làm trung tâm. Theo đại diện doanh nghiệp, trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, Việt Nam đang đặt ra hai yêu cầu song song: phát triển kinh tế xanh và tinh gọn bộ máy hành chính. Hàng triệu cán bộ, viên chức sau tinh giản biên chế vẫn mang trong mình kinh nghiệm, hiểu biết sâu sắc về địa phương nhưng thiếu môi trường để tiếp tục đóng góp. GreenMap tạo ra không gian mới để lực lượng này phát huy tri thức và tinh thần trách nhiệm xã hội của mình.

Cụ thể, nền tảng huy động họ trở thành "cộng tác viên xanh", tham gia cập nhật và xác thực dữ liệu, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời quảng bá mô hình phát triển bền vững tại địa phương. Ông Hà Văn An, người sáng lập sáng kiến, cho biết hàng triệu cán bộ hưu trí, cựu chiến binh và chuyên gia trên khắp cả nước có thể tiếp tục đóng góp qua GreenMap. Ông gọi họ là "nguồn lực vàng", tài sản chiến lược giúp nền tảng phát triển bền vững và lan tỏa giá trị xã hội.

Trên thực tế, GreenMap hướng tới xây dựng mạng lưới hàng triệu điểm dữ liệu xanh trên toàn quốc, từ cung đường sinh thái, khu bảo tồn, trang trại hữu cơ đến các cơ sở OCOP. Mỗi điểm vừa là địa danh du lịch, còn là "tọa độ trách nhiệm", nơi con người và thiên nhiên cùng hiện diện trong nhịp sống bền vững. Hệ thống cập nhật thời gian thực giúp địa phương theo dõi mức độ xanh hóa, lượng phát thải và tiến độ thực hiện Chiến lược tăng trưởng xanh Quốc gia, cũng như cam kết Net Zero vào năm 2040.

Doanh nghiệp đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa toàn bộ 34 tỉnh, thành, tích hợp 20 triệu điểm xanh và một tỷ cây xanh "được sở hữu" bởi cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Ảnh: GreenMap

Khi đi vào hoạt động, GreenMap sẽ tích hợp các địa chỉ xanh, cây xanh, chương trình "Đổi rác lấy quà" và "Tín chỉ xanh cộng đồng", dự kiến thu hút hàng chục triệu người tham gia. Mỗi hành động xanh sẽ được ghi nhận, tôn vinh và lan tỏa, trở thành nguồn dữ liệu hữu ích phục vụ quản trị và phát triển bền vững.

Ở tầm quốc gia, nền tảng được các chuyên gia được đánh giá là công cụ hỗ trợ quản trị số hiệu quả, giúp các bộ, ngành và địa phương theo dõi chỉ số xanh, đánh giá tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) và tạo nền tảng hình thành thị trường tín chỉ carbon tự nguyện trong tương lai.

GreenMap đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ số hóa toàn bộ 34 tỉnh, thành, tích hợp 20 triệu điểm xanh và một tỷ cây xanh "được sở hữu" bởi cộng đồng, doanh nghiệp và tổ chức xã hội. Xa hơn, nền tảng hướng tới kết nối mạng lưới bản đồ xanh ASEAN, góp phần định vị Việt Nam như trung tâm du lịch và dữ liệu xanh của khu vực và thế giới.

Đại diện doanh nghiệp cho biết, nền tảng cũng phần nào thể hiện tinh thần của Nghị quyết 68-NQ/TW, về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế. Bằng việc kết nối doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã và hộ kinh doanh địa phương vào hệ thống dữ liệu xanh, đơn vị giúp họ quảng bá sản phẩm, truy xuất nguồn gốc và tiếp cận khách hàng toàn cầu, góp phần thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và sinh kế xanh trên khắp 3.000 cung đường của 22 tuyến đường du lịch xanh GreenMap.

Hoàng Đan