Greenluxy Home đủ điều kiện mở bán

Greenluxy Home gồm các căn hộ đa dạng diện tích, thiết kế đón gió và ánh sáng tự nhiên, tích hợp không gian xanh cùng hệ tiện ích nội khu, đồng thời đã hoàn thiện pháp lý.

Tòa căn hộ thuộc khu đô thị An Phú Eco City, hút sự quan tâm nhờ pháp lý đã hoàn thiện. Theo đại diện chủ đầu tư, dự án được giới thiệu trong bối cảnh nhu cầu nhà ở tại khu vực Nam Cần Thơ gia tăng, thời điểm nhiều người mua cân nhắc lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực, cùng các chính sách hỗ trợ tài chính đi kèm.

Trong quá trình đô thị hóa, khu Nam Cần Thơ (quận Cái Răng) dần trở thành khu vực thu hút dân cư mới. Khu vực này có lợi thế về vị trí kết nối và tiếp giáp các tuyến giao thông liên vùng. Trong bối cảnh đó, An Phú Eco City được quy hoạch theo mô hình đô thị tích hợp với hệ tiện ích đa dạng. Greenluxy Home nằm trong tổng thể này, hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm không gian sống ổn định và đầy đủ tiện ích.

Căn hộ mẫu hai phòng ngủ của dự án. Ảnh: An Phú Eco City

Dự án chú trọng thiết kế và tiêu chuẩn hoàn thiện. Chủ đầu tư sử dụng các vật liệu cao cấp như đá Travertine tự nhiên và đá mosaic ngọc trai tinh xảo, kết hợp các chi tiết hoàn thiện có độ bền cao. Thiết kế căn hộ ưu tiên thông thoáng, với các phòng ngủ tiếp cận ánh sáng và gió tự nhiên. Nội thất được tối ưu hóa bằng các vật liệu cao cấp như sàn gỗ SPC chống cháy, gạch kháng khuẩn và các ô văng thư giãn phong cách Nhật Bản. Hệ thống không gian xanh được bố trí xen kẽ nhằm cải thiện môi trường sống. Các căn hộ VIP có thêm khu vực giặt phơi riêng, góp phần tăng tính tiện dụng trong sinh hoạt.

Greenluxy Home được định hướng là không gian sống kết hợp giữa tiện ích nội khu và yếu tố thiên nhiên. Từ ban công căn hộ, cư dân có thể quan sát khu vực cảnh quan xanh cùng các hạng mục trong khu đô thị, góp phần tạo môi trường sống thoáng và ổn định tại Nam Cần Thơ.

Dự án đã hoàn tất các thủ tục pháp lý theo phê duyệt của UBND TP Cần Thơ và đủ điều kiện ký hợp đồng mua bán. Công trình được xây dựng trên quỹ đất 2.238 m2 với mật độ khoảng 54,1%. Tòa nhà cao 15 tầng, cung cấp 192 căn hộ với diện tích từ 48,11 m2 đến 167,63 m2, phù hợp với nhiều nhu cầu sử dụng khác nhau.

Thiết kế căn hộ dự án. Ảnh: An Phú Eco City

Thiết kế dự án kết hợp ban công mở và hệ thống Sky Garden - vườn trên cao, nhằm tăng khả năng thông gió và tiếp cận ánh sáng tự nhiên. Mặt đứng công trình được tính toán để giảm tác động của nắng, đồng thời phù hợp với điều kiện khí hậu khu vực miền Tây. Ngoài không gian căn hộ, dự án phát triển hơn 30 hạng mục tiện ích nội khu. Các tiện ích bao gồm khu sinh hoạt chung, công viên, khu thương mại, trường mầm non và khu vui chơi. Những hạng mục này đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt cơ bản và tạo thêm lựa chọn cho cư dân trong quá trình sử dụng.

Song song với quá trình mở bán, chủ đầu tư công bố chương trình "Năm mới thăng hoa, đón nhà đầm ấm". Dự án có sự tham gia của VietinBank và PVcomBank trong việc hỗ trợ tài chính. Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận gói vay với lãi suất 0% đến hết ngày 31/12/2027, hạn mức vay tối đa 70% giá trị hợp đồng và thời gian ân hạn nợ gốc lên đến 24 tháng. Các chính sách này giúp giảm áp lực tài chính ban đầu và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người mua nhà.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, dự án được định hướng phát triển theo tiêu chí nâng cao chất lượng sống và phù hợp với nhu cầu dài hạn tại khu vực phía Nam thành phố. Việc triển khai các chính sách tài chính ngay từ giai đoạn đầu cũng nhằm hỗ trợ khách hàng tiếp cận sản phẩm thuận tiện hơn. Hiện nay, dự án tiếp tục tổ chức các hoạt động giới thiệu và tham quan thực tế. Thông tin về tiến độ xây dựng và thiết kế căn hộ được công bố, giúp người quan tâm có thêm cơ sở tìm hiểu và đánh giá trước khi đưa ra quyết định.

Hoàng Đan