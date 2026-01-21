Greenland cảnh báo người dân về khả năng xảy ra xung đột

Lãnh đạo Greenland cảnh báo người dân chuẩn bị phương án, tích trữ lương thực đề phòng kịch bản xung đột, khi Mỹ đe dọa kiểm soát hòn đảo bằng vũ lực.

"Xung đột quân sự có thể không xảy ra, nhưng không thể loại trừ", Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen nói trong họp báo ngày 20/1, thêm rằng người dân và giới chức cần bắt đầu chuẩn bị cho kịch bản bị tấn công, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ cần kiểm soát hòn đảo này.

Ông Nielsen thông báo chính quyền Greenland sẽ thành lập một tổ công tác để hỗ trợ người dân chuẩn bị cho những kịch bản gián đoạn trong đời sống hàng ngày nếu xung đột nổ ra. Chính quyền cũng đang xây dựng các hướng dẫn mới để phổ biến tới người dân, trong đó khuyến nghị mỗi hộ gia đình tích trữ đủ lương thực cho ít nhất 5 ngày.

Cùng phát biểu trong họp báo, cựu thủ hiến, lãnh đạo cơ quan tài chính Greenland Mute B. Egede cho biết hòn đảo đang chịu sức ép rất lớn, cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi kịch bản.

Greenland là đảo lớn nhất thế giới, thuộc Đan Mạch. Đảo nằm gần Bắc Mỹ, có vị trí chiến lược quan trọng và nguồn khoáng sản dồi dào, phần lớn chưa được khai thác. Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cập ý tưởng sáp nhập đảo từ nhiệm kỳ đầu tiên và đã nhiều lần nhắc lại kế hoạch từ đầu nhiệm kỳ hai, trong đó không loại trừ phương án sử dụng vũ lực.

Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trong họp báo ngày 20/1 tại thủ phủ Nuuk. Ảnh: AFP

Nhằm tăng cường an ninh cho Greenland, Đan Mạch và 7 quốc gia NATO đã triển khai một nhóm quân nhân tới đảo trong khuôn khổ cuộc diễn tập Arctic Endurance. Ông Trump đã dọa áp thuế 10% với các nước này cho đến khi Mỹ "đạt thỏa thuận mua lại Greenland trọn vẹn".

Ông Trump gần đây thậm chí còn đăng trên tài khoản Truth Social bức ảnh được tạo bằng AI, cho thấy ông cùng Phó tổng thống JD Vance và Ngoại trưởng Marco Rubio cắm cờ Mỹ trên vùng đất nhiều băng tuyết, bên cạnh là tấm biển "Greenland, lãnh thổ Mỹ từ năm 2026".

Giới phân tích quân sự nhận định Mỹ sẽ không gặp nhiều khó khăn nếu chọn dùng vũ lực kiểm soát đảo. Greenland chỉ có 56.000 dân trên diện tích lớn gấp ba lần bang Texas, trong khi Mỹ có sẵn một căn cứ quân sự ở cực bắc đảo, giảm mạnh so với 17 căn cứ thời Thế chiến II.

Bức ảnh tạo bằng AI cho thấy ông Trump "cắm cờ ở Greenland" được Tổng thống Mỹ đăng trên tài khoản Truth Social. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent hôm 18/1 nói rằng Mỹ có thể giành lấy Greenland bằng vũ lực "nếu các cuộc đàm phán với Đan Mạch không có kết quả".

Trong họp báo ở Nhà Trắng ngày 20/1, trả lời câu hỏi liệu Washington sẵn sàng đi xa đến mức nào để kiểm soát Greenland, Tổng thống Trump trả lời: "Rồi các vị sẽ biết".

Ông khẳng định có thể đạt thỏa thuận, cho rằng những người Greenland từng nói không muốn trở thành một phần của Mỹ sẽ "rất hào hứng" sau khi ông trao đổi trực tiếp với họ.

Tuy nhiên, các quan chức giấu tên tại Lầu Năm Góc ngày 20/1 cho hay họ chưa được yêu cầu lên kế hoạch cho chiến dịch tấn công vào Greenland, hay quản lý vùng đất này sau chiến dịch.

Hồi cuối tuần trước, hàng nghìn người Greenland đã tuần hành ở Nuuk, thủ phủ đảo, phản đối ý định kiểm soát đảo của ông Trump. Hồi đầu tháng, Reuters đưa tin các quan chức Mỹ đang thảo luận kế hoạch chi cho mỗi người Greenland từ 10.000 đến 100.000 USD để thuyết phục họ tách khỏi Đan Mạch, hướng tới khả năng sáp nhập Mỹ.

Vị trí Greenland. Đồ họa: Britannica

Đức Trung (Theo SCMP, CBS News, ABC News)