Greenfeed vào Top 2 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín 2025

Greenfeed tiếp tục đạt Top 2 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín năm 2025, đồng thời bốn năm liên tiếp góp mặt Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).

Theo đại diện doanh nghiệp, bảng xếp hạng phản ánh thành quả của chuyển đổi số và triển khai các sáng kiến đổi mới sáng tạo trên toàn hệ sinh thái 3F Plus, nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và sản xuất.

Đại diện Greenfeed nhận giải Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) năm 2025. Ảnh: Greenfeed

Công ty ứng dụng DigiFarm - giải pháp công nghệ phục vụ quản lý và vận hành trang trại nhằm thúc đẩy chăn nuôi theo hướng thông minh và hiện đại. DigiFarm cho phép chủ trại và đội ngũ kỹ thuật chủ động theo dõi, cập nhật dữ liệu tập trung, dễ truy xuất, giảm tải công việc báo cáo và tiết kiệm thời gian, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý tổng thể.

"Chúng tôi đẩy mạnh tích hợp công nghệ trên toàn hệ thống nhà máy, trang trại khắp Đông Nam Á và tiếp tục mở rộng các mục tiêu hoạt động hướng đến phát triển bền vững", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Xuất phát từ một nhà máy thức ăn chăn nuôi, Greenfeed hiện sở hữu chuỗi giá trị tích hợp 3F Plus với đa dạng lĩnh vực từ thức ăn chăn nuôi, trang trại và con giống, thực phẩm cùng logistics và công nghệ để bổ trợ vận hành.

Trong mảng thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp đã nghiên cứu và ra mắt các bộ giải pháp dinh dưỡng cao cấp cho heo và thủy sản, đồng thời tiếp tục phát triển các dòng sản phẩm chuyên biệt dành cho gia cầm, hướng đến nâng tầm chuẩn mực chăn nuôi hiện đại. Riêng với heo, bộ sản phẩm thức ăn chăn nuôi G.Tek được phát triển dựa trên công nghệ xanh, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho heo ở mọi giai đoạn phát triển, từ heo con, heo thịt đến heo nái mang thai và nuôi con.

Việc ứng dụng công nghệ xanh giúp nâng cao hiệu suất vật nuôi, giảm chất thải môi trường và tăng mức độ an toàn cho người tiêu dùng. Thông qua G.Tek, công ty hướng tới bảo vệ sức khỏe vật nuôi, hỗ trợ người chăn nuôi và phát triển chăn nuôi bền vững.

Ở lĩnh vực thức ăn thủy sản, công ty hiện sở hữu các thương hiệu Aquagreen, Superwhite và Panafeed. Doanh nghiệp chú trọng kiểm soát nguồn nguyên liệu đầu vào, đáp ứng các tiêu chí sạch, an toàn, giàu dinh dưỡng và không chứa chất cấm theo quy định của Cục Chăn nuôi. "Các sản phẩm thủy sản của công ty đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc rõ ràng và được kiểm soát chất lượng xuyên suốt từ nguyên liệu đến thành phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu sang châu Âu, Nam Mỹ, châu Đại Dương, Đài Loan, Hong Kong và Trung Quốc", đại diện Greenfeed nói.

Đại diện Greenfeed nhận chứng nhận Top 2 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín 2025. Ảnh: Greenfeed

Cuối năm 2025, công ty giới thiệu thương hiệu G5 sao, với danh mục sản phẩm bao trùm từ heo giống, tinh heo, heo thịt, gà giống, gà thịt và cá giống. Được phát triển trên nền tảng công nghệ di truyền giống quốc tế cùng hơn 20 năm kinh nghiệm thực tiễn, G5 sao kỳ vọng đồng hành cùng người chăn nuôi nâng cao năng suất, tối ưu hiệu quả.

Xếp hạng VNR500 do Vietnam Report công bố định kỳ từ năm 2007 nhằm vinh danh các doanh nghiệp đóng góp tích cực cho nền kinh tế quốc gia, dựa trên các tiêu chí như doanh thu, lợi nhuận, tốc độ tăng trưởng, tổng tài sản và quy mô lao động. Xét riêng lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, xếp hạng Top 10 công ty thức ăn chăn nuôi uy tín kết hợp đánh giá năng lực tài chính, uy tín truyền thông và kết quả khảo sát các bên liên quan nhằm đảm bảo cơ sở đánh giá khoa học và khách quan.

