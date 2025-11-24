Greenfeed vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam

Greenfeed năm thứ 8 liên tiếp vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025 khối doanh nghiệp lớn, đồng thời tiếp tục dẫn đầu top nơi làm việc tốt nhất ngành nông - lâm - thủy sản.

Phát biểu tại lễ vinh danh diễn ra ngày 19/11 tại TP HCM, bà Nguyễn Tâm Trang, Phó chủ tịch Hội đồng Điều hành, Tổng giám đốc Khối Nhân sự và Dịch vụ Nơi làm việc Greenfeed chia sẻ, danh hiệu này là minh chứng cho hành trình xây dựng môi trường làm việc nơi con người phù hợp là tài sản quý giá nhất. "Tại đây, mỗi cá nhân đều được trao quyền, được phát triển và cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn mỗi ngày", bà Trang nói.

Đại diện Greenfeed (thứ 1, 3, 5 từ trái sang) nhận giải thưởng Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ảnh: Greenfeed

Với triết lý nhân sự "Nuôi dưỡng tài năng - khởi sinh điều lành", doanh nghiệp xác định con người là động lực trung tâm của phát triển bền vững. Doanh nghiệp chọn hướng đi xây dựng môi trường gắn kết, nhân văn và trao quyền để mỗi cá nhân đều được khai phá tiềm năng.

Sở hữu hệ thống hàng chục nhà máy và trang trại trải khắp Việt Nam, Lào, Myanmar, Campuchia và đang mở rộng ra khu vực, Greenfeed phát triển đội ngũ hơn 5.100 nhân sự theo hướng đa thế hệ, đa quốc gia. Trong thu hút và giữ chân nhân tài, doanh nghiệp xây dựng môi trường chú trọng tính đa dạng, công bằng và đổi mới dựa trên ba trụ cột Chăm sóc chu toàn (Care), Nuôi dưỡng nhân tài (Grow) và Lan tỏa điều lành (Share).

Với định hướng đặt con người ở trung tâm, doanh nghiệp xây dựng chính sách đãi ngộ dựa trên đánh giá công bằng, phản ánh đúng năng lực và chia sẻ thành quả tăng trưởng với đội ngũ. Từ năm 2023, chương trình Greencare được mở rộng theo hướng chăm sóc toàn diện, gồm khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine, các hoạt động tinh thần như Greenfeed Day, câu lạc bộ Outrace, teambuilding.

Song song, doanh nghiệp triển khai các gói bảo hiểm tai nạn, sức khỏe và sinh mạng dành cho người thân, tạo sự an tâm cho nhân viên trong hành trình gắn bó.

Chương trình "Chắp cánh ước mơ" hỗ trợ học phí cho con em có thành tích tốt được duy trì từ năm 2015 với ngân sách gần 48 tỷ đồng. Trong khuôn khổ Greencare, doanh nghiệp cũng tăng cường đào tạo an toàn sản xuất và các hoạt động trải nghiệm cho nhân viên.

Chiến lược phát triển nhân tài được triển khai bài bản qua hệ thống chương trình như Leader for Goodness (L4G) với 5 nhánh: GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts, G30+, cùng các khóa đào tạo theo khung năng lực. Mỗi năm, hơn 49.000 giờ đào tạo được ghi nhận với hơn 5.000 lượt tham gia. Lộ trình phát triển cá nhân hóa (IDP) cho phép nhân viên tự thiết kế hướng thăng tiến từ chuyên môn đến sáng tạo.

Doanh nghiệp cũng chú trọng thế hệ trẻ khi hợp tác với hơn 40 trường đại học, trao trên 50 học bổng mỗi năm, tiếp nhận 400 - 600 thực tập sinh và thu hút hơn 2.200 sinh viên qua các hội thảo nghề nghiệp. Trong mọi biến động nhân sự, doanh nghiệp duy trì hỗ trợ qua điều chuyển nội bộ, giới thiệu việc làm và đào tạo kỹ năng.

Với cam kết lan tỏa điều lành (Share), tập thể Greenfeed đã đóng góp hơn 1,4 tỷ đồng chỉ trong chưa đầy một tháng kể từ đợt phát động tháng 10, hỗ trợ người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng của bốn trận bão lớn sớm ổn định cuộc sống. Song song, chương trình hiến máu "Trao giọt hy vọng – giữ nhịp yêu thương" tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn, với gần 1.500 đơn vị máu được đóng góp trong quý II, kịp thời hỗ trợ bệnh nhân cần truyền máu.

Đại diện Greenfeed (thứ 3, 4 bên trái) thăm hỏi và hỗ trợ khắc phục thiệt hại do bão lũ cho Khoa Chăn nuôi - Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Ảnh: Greenfeed

Định hướng phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng đến năm 2030, đại diện doanh nghiệp cho biết, đơn vị ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động nâng cao trải nghiệm nhân viên một cách toàn diện, đồng thời tăng tốc ứng dụng công nghệ trong tuyển dụng và phát triển nguồn nhân lực. Những nỗ lực này được triển khai trên nền tảng xoay quanh tính đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I) cùng văn hóa doanh nghiệp Greenfeed Way, với mục tiêu mở rộng sức lan tỏa tới cộng đồng người lao động.

Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam là giải thưởng do Anphabe tổ chức, với sự bảo trợ của VCCI và kiểm chứng độc lập bởi Intage Việt Nam. Năm 2025, khảo sát thu hút hơn 7.000 phản hồi từ người đi làm và sinh viên khắp cả nước. Bảng xếp hạng đánh giá các công ty dựa trên các tiêu chí như môi trường làm việc, cơ hội phát triển nghề nghiệp, phúc lợi nhân viên và mức độ hài lòng, qua đó hình thành bức tranh khách quan về những nơi làm việc lý tưởng tại Việt Nam.

Thế Đan