Greenfeed vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á

Greenfeed cho biết việc ghi danh trên bản đồ khu vực là dấu mốc cho chiến lược vươn ra toàn cầu, với con người phù hợp và văn hóa là trụ cột phát triển.

Ngày 2/12, Fortune công bố danh sách 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á năm 2025, vinh danh những doanh nghiệp chú trọng yếu tố con người và văn hóa tổ chức, đồng thời tạo môi trường làm việc tin cậy, sáng tạo, hiệu suất cao. Kết quả xếp hạng được tổ chức Great Place To Work phối hợp thực hiện dựa trên khảo sát Trust Index độc quyền, ghi nhận hơn 630.000 phản hồi ẩn danh của hơn 1,36 triệu người đi làm tại Đông Nam Á.

Vào Top 100 nơi làm việc tốt nhất Đông Nam Á, đại diện Greenfeed cho biết việc tiếp tục ghi danh trên bản đồ khu vực gắn liền với bước chuyển mình vươn ra toàn cầu của doanh nghiệp. Mặt khác, nền tảng con người phù hợp và văn hóa là then chốt trong mọi chiến lược phát triển của công ty.

Từ một nhà máy thức ăn chăn nuôi, sau hơn hai thập kỷ, Greenfeed hiện sở hữu hàng chục nhà máy và trang trại tại Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và đang tiếp tục mở rộng ra quốc tế.

Nhằm phát triển năng lực cạnh tranh cho hội nhập toàn cầu, doanh nghiệp chú trọng nâng cao chuẩn mực vận hành và chất lượng sản phẩm theo chuẩn quốc tế. Trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, doanh nghiệp cập nhật tiến bộ nghiên cứu từ các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước. Các sản phẩm thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn thủy sản đạt các chứng nhận quốc tế uy tín như ISO 22000, HACCP, Global GAP, BAP.

Nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi Greenfeed. Ảnh: Greenfeed

Các trang trại được thiết kế theo chuẩn quốc tế, cùng nguồn con giống chất lượng thế giới từ PIC (Mỹ), kết hợp công nghệ tự động hóa giúp vật nuôi phát triển đồng đều, giảm chi phí vận hành và nâng cao năng suất. Công nghệ xử lý chất thải được đầu tư bài bản giúp các trang trại đạt tiêu chí bền vững và thân thiện môi trường.

Heo giống độc quyền GF24 (Camborough 48) được công ty hợp tác chuyển giao công nghệ từ PIC với năng suất lên đến 32 con cai sữa trên mỗi nái mỗi năm, phù hợp điều kiện khí hậu và thực tế chăn nuôi Việt Nam. Heo thịt được nuôi bằng thức ăn sạch, đạt tiêu chuẩn ISO 22000 và tuân thủ bộ giải pháp chăn nuôi hiệu quả của chuỗi thực phẩm lành 3F Plus.

Với triết lý nhân sự "Nuôi dưỡng tài năng - khởi sinh điều lành", Greenfeed xây dựng các hoạt động thu hút và giữ chân nhân tài dành cho đội ngũ đa quốc gia xoay quanh ba trụ cột chăm sóc chu toàn (Care), nuôi dưỡng nhân tài (Grow) và lan tỏa điều lành (Share).

Từ năm 2023, doanh nghiệp mở rộng triển khai chương trình Greencare trên toàn hệ thống, tập trung chăm sóc toàn diện thông qua các đợt khám sức khỏe định kỳ, tiêm vaccine, các hoạt động tinh thần như tặng quà Tết, tổ chức ngày truyền thống Greenfeed Day cho nhân viên và người thân, câu lạc bộ thể chất Outrace, teambuilding gắn kết toàn đội ngũ. Trong khuôn khổ Greencare, doanh nghiệp cũng tăng cường đào tạo an toàn sản xuất và các hoạt động trải nghiệm cho nhân viên tại Việt Nam và khối Đông Nam Á.

Song song, công ty tạo điều kiện cho nhân sự tại Lào, Campuchia, Myanmar tiếp cận chương trình học tập và lộ trình phát triển cá nhân hóa tương tự nhân sự tại Việt Nam nhằm thúc đẩy tính đa dạng, công bằng và hòa nhập (DE&I). Chiến lược phát triển nhân tài được triển khai bài bản qua hệ thống chương trình như Leader for Goodness (L4G) với 5 nhánh: GreenSeed, GreenShine, GreenLead, GreenExperts, G30+, cùng các khóa đào tạo theo khung năng lực. Mỗi năm, hơn 49.000 giờ đào tạo được ghi nhận với hơn 5.000 lượt tham gia.

Đồng thời, công ty khuyến khích nhân viên sẻ chia và chung tay hỗ trợ cộng đồng địa phương. Từ tháng 4 đến 9, Greenfeed triển khai chuỗi hoạt động hỗ trợ tại các khu vực chịu thiệt hại nặng nề sau trận động đất ở Myanmar, trực tiếp trao quà cho người dân, giúp sửa chữa chuồng trại, trang bị vật dụng cần thiết và tái đàn bằng heo con. Những hỗ trợ với tổng trị giá hơn 550 triệu đồng góp phần cùng cộng đồng từng bước tái thiết cuộc sống.

Trong tháng 11, đại diện công ty tại Campuchia đã tổ chức hoạt động trao tặng học cụ và hỗ trợ thực phẩm sạch, dinh dưỡng đến các em học sinh tại địa phương với mong muốn giúp các em có điều kiện học tập tốt hơn khi bước vào năm học mới.

Chương trình "Bữa ăn trọn vẹn" được Greenfeed tổ chức tại Campuchia. Ảnh: Greenfeed

Trước đó, Greenfeed liên tiếp được gọi tên "Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2025" bởi Anphabe, "Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025" bởi HR Asia Awards và "Great Place to Work" nhờ hướng đi xây dựng môi trường gắn kết, nhân văn và trao quyền.

